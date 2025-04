Myślicie, że duże zespoły nie stresują się przed koncertami? Członkowie Linkin Park o towarzyszącej tremie

Myślę, że odpowiedź, której się ode mnie oczekuje, to: czuję się świetnie, jestem podekscytowany. Ale prawda jest taka, że staram się o tym zbyt wcześnie nie myśleć… Nie wiem, czy to najlepsza strategia, ale jeśli zacznę za dużo analizować, potrafię się naprawdę zestresować.

Muzyk dodał, że przed pierwszym koncertem Linkin Park w 2024 roku z Emily Armstrong, odczuwał ogromną tremę, jakiej dawno nie miał:

Nie wiedziałem, czy się rozchorowałem, czy co się dzieje, ale czułem w żołądku, jakby wszystko się ściskało i przemieszczało. Na szczęście to były tylko nerwy. Uznałem, że jeśli tego nie czuję, to coś jest nie tak. Fajnie jest wciąż aż tak się przejmować.