Muzyka z MOUSE: P.I. For Hire trafi do streamingu

Po wielu zakrętach i zawirowaniach MOUSE: P.I. For Hire wreszcie do nas zmierza. Tymczasem akcja promocyjna polskiej produkcji rozkręciła się już na dobre.

Tym razem twórcy podzielili się z nami informacją na temat ścieżki dźwiękowej swojej nadchodzącej produkcji. O co chodzi?

W dniu premiery gry nastąpi też premiera ścieżki dźwiękowej z MOUSE: P.I. For Hire

Okazuje się, że już 16 kwietnia, w dniu premiery gry, muzyka z MOUSE: P.I. For Hire pojawi się na wszystkich liczących się serwisach streamingowych. Mowa tutaj o Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music oraz TIDAL. Za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny będzie polski kompozytor Patryk Scelina, który w przeszłości pracował już przy takich grach, jak Kangurek Kao, GORD czy też My Memory of Us. Niemniej znajdzie się na niej miejsce również dla francuskiej grupy Caravan Palace. Co istotne, całość możemy także nabyć w formie fizycznej w postaci dwustronnego 12-calowego czarnego winyla. Ten w cenie 45 dolarów kupimy pod tym adresem.