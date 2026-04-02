Muzyka z MOUSE: P.I. For Hire trafi do streamingu

Po wielu zakrętach i zawirowaniach MOUSE: P.I. For Hire wreszcie do nas zmierza. Tymczasem akcja promocyjna polskiej produkcji rozkręciła się już na dobre.
Tym razem twórcy podzielili się z nami informacją na temat ścieżki dźwiękowej swojej nadchodzącej produkcji. O co chodzi?
W dniu premiery gry nastąpi też premiera ścieżki dźwiękowej z MOUSE: P.I. For Hire
Okazuje się, że już 16 kwietnia, w dniu premiery gry, muzyka z MOUSE: P.I. For Hire pojawi się na wszystkich liczących się serwisach streamingowych. Mowa tutaj o Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music oraz TIDAL. Za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny będzie polski kompozytor Patryk Scelina, który w przeszłości pracował już przy takich grach, jak Kangurek Kao, GORD czy też My Memory of Us. Niemniej znajdzie się na niej miejsce również dla francuskiej grupy Caravan Palace. Co istotne, całość możemy także nabyć w formie fizycznej w postaci dwustronnego 12-calowego czarnego winyla. Ten w cenie 45 dolarów kupimy pod tym adresem.
Opis wydania brzmi następująco:
Dołącz do prywatnego detektywa Jacka Peppera w pełnej akcji strzelance pierwszoosobowej, czerpiącej inspirację z klasycznych kreskówek lat 30. XX wieku. Rozwikłaj kolejne warstwy korupcji w porywającej detektywistycznej historii utrzymanej w klimacie noir, z tętniącymi życiem lokacjami do eksploracji, oryginalną ścieżką dźwiękową w wykonaniu jazzowego big-bandu oraz arsenałem kreskówkowej broni załadowanym do pełna.
Przypomnijmy, że powyższy album to coś zupełnie innego niż płyta, która będzie dołączona do MOUSE: P.I. For Hire: Mouseburg Edition. W wypadku fizycznego wydania gry Fumi Games otrzymamy bowiem “jedynie” 7-calowy winyl z 4 wybranymi utworami. A skoro o utworach mowa – w serwisie YouTube znalazł się już kawałek Good Mouse, którego wykonawcą jest wspomniane wcześniej Caravan Palace.
MOUSE: P.I. For Hire ukaże się 16 kwietnia 2026 na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wtedy jednak dostępne będzie jedynie wydanie cyfrowe – wersja fizyczna ukaże się natomiast 10 lipca. W przyszłości planowana jest też premiera dla konsol starej generacji, tj. PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.
