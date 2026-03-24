MOUSE: P.I. For Hire trafi do pudełek. Tak wygląda ich zawartość

Maciej Petryszyn
2026/03/24 21:45
W dzisiejszych czasach wydania pudełkowe, nawet na konsolach, nie są już oczywistością. Ba, są tytuły, które nigdy nie doczekały się fizycznej kopii.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że podobnie może być z MOUSE: P.I. For Hire. Ale nic bardziej mylnego!

Pudełkowe wydanie MOUSE: P.I. For Hire

Nadchodząca produkcja o mysim detektywie jak najbardziej będzie do kupienia w wersji fizycznej. I to na każdej z czterech platform – tj. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Są jednak pewne “obostrzenia”. Otóż pudełkowe MOUSE: P.I. For Hire w wersji standard wydane zostanie jedynie na PS5 – 29,99 dolarów za płytę – oraz NS2 – 39,99 dolarów za kartridż. Ale będzie też wersja Deluxe, która pojawi się nie tylko na platformach Sony i Nintendo, ale również na pozostałych wspomnianych. W przypadku PC (kod Steam), PS5 (płyta) oraz XSX (płyta) wydamy 49,99 dolarów, zaś NS2 (kartridż) 59,99%.

Rzeczone wydanie Deluxe nazywać się będzie MOUSE: P.I. For Hire – Mouseburg Edition. W środku poza samą grą znajdziemy też 7-calową płytę winylową z 4 utworami z oficjalnej ścieżki dźwiękowej, dwustronny plakat o wymiarach 34 cm x 34 cm z mapą Myszburga oraz pistoletem głównego bohatera, drukowany komiks, dwa arkusze naklejek, 33 karty baseballowe inspirowane dostępną w tytule minigrą oraz 3 kartki pocztowe z Myszburga. Można zatem powiedzieć, że na swój sposób wydawca zafundował nam sentymentalną podróż do przeszłości, gdy tego typu bogate wydania były standardem.

Do tego wszystkiego dochodzi również wersja cyfrowa, aczkolwiek tę można nabyć jedynie na Steamie. Samo MOUSE: P.I. For Hire, za które odpowiada polskie studio Fumi Games, ukaże się 16 kwietnia 2026 roku. Co ciekawe, gra stylizowana na kreskówki z lat 30. ma zostać wydana również na konsole poprzedniej generacji, tj. PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, aczkolwiek nie w dniu ogólnej premiery. Więcej o tych wersjach mamy usłyszeć w późniejszym terminie.

Źródło:https://www.mousethegame.com/post/mouse-p-i-for-hire-editions

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

