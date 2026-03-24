MOUSE: P.I. For Hire trafi do pudełek. Tak wygląda ich zawartość

W dzisiejszych czasach wydania pudełkowe, nawet na konsolach, nie są już oczywistością. Ba, są tytuły, które nigdy nie doczekały się fizycznej kopii.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że podobnie może być z MOUSE: P.I. For Hire. Ale nic bardziej mylnego!

Pudełkowe wydanie MOUSE: P.I. For Hire

Nadchodząca produkcja o mysim detektywie jak najbardziej będzie do kupienia w wersji fizycznej. I to na każdej z czterech platform – tj. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Są jednak pewne “obostrzenia”. Otóż pudełkowe MOUSE: P.I. For Hire w wersji standard wydane zostanie jedynie na PS5 – 29,99 dolarów za płytę – oraz NS2 – 39,99 dolarów za kartridż. Ale będzie też wersja Deluxe, która pojawi się nie tylko na platformach Sony i Nintendo, ale również na pozostałych wspomnianych. W przypadku PC (kod Steam), PS5 (płyta) oraz XSX (płyta) wydamy 49,99 dolarów, zaś NS2 (kartridż) 59,99%.