Muzyka jest ważną częścią polskiego JDM: Japanese Drift Master. Twórcy prezentują playlisty

Ścieżka dźwiękowa to często bardzo ważny element wyścigowej produkcji i chociaż jest wiele tytułów, gdzie gracze wolą skupić się na słuchaniu wyłącznie pomruku silnika, tak pewne tytuły wręcz nie mogłyby istnieć bez dobrze dobranej ścieżki dźwiękowej. Z pewnością wielu wyścigowych zapaleńców dobrze wspomina takie produkcje jak Need for Speed: Underground 1 i 2 lub odsłonę Most Wanted (2005), albo takiego Burnouta, właśnie ze względu na towarzyszącą im muzykę w trakcie rozgrywki.

Gaming Factory, czyli twórcy polskiej samochodówki JDM: Japanese Drift Master, zbliżają się powoli do premiery swojej gry, która ma nastąpić już w maju. Deweloper umila czas oczekiwania prezentując kolejne materiały z gry. Ostatnio mogliśmy zobaczyć jak wygląda tuning w JDM , a teraz możemy poszukać inspiracji w dźwiękach, które będzie nam dane słuchać w trakcie gry.

Twórcy JDM: Japanese Drift Master doskonale wiedzą jak ważny to element, dlatego w ich najnowszej samochodówce, będziecie mogli posłuchać wielu świetnych utworów, które idealnie pasują do klimatu gry. Jedną ze stacji radiowych jest zaimplementowanych w grze jest “Rock Radio”, na której znajdziecie choćby utwory Jeremiah Kane, które przeniosą was dobrych parędziesiąt lat wstecz. Jak opisują tę stację twórcy:

Przełącz się na najwyższy bieg, podkręć bas i wjedź do Guntama z nową energią! Napędzany ostrymi riffami, dudniącymi perkusjami i naładowanymi adrenaliną solówkami, Rock Radio to idealny towarzysz na każdą intensywną drift. Od porannych przejażdżek po szaleństwa w środku nocy, lista utworów Rock Radio sprawi, że twoje serce będzie bić mocniej, a koła kręcić się szybciej. Włącz głośniki i przygotuj się na jazdę. Jest głośno. Jest energetyzująco. Jest nie do zatrzymania… Dokładnie tak, jak lubimy!

Oto playlista tej stacji: