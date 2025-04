JDM: Japanese Drift Master z nowym materiałem. Tuning w centrum uwagi

Udostępniona prezentacja daje graczom wgląd w różnorodne opcje modyfikacji, zarówno wizualne, jak i mechaniczne, pozwalające na stworzenie idealnego samochodu do driftu. W centrum uwagi zapowiedzi znalazł się kultowy Nissan 350Z, który przechodzi metamorfozę z fabrycznie nowego auta w prawdziwy pojazd do driftingu. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Wiemy, że każdy kierowca ma swój unikalny styl jazdy i preferencje, dlatego zachęcamy do eksperymentowania z różnymi kombinacjami i ustawieniami. Dostosowanie auta do driftu to proces pełen ważnych wyborów, choć na szczęście istnieje kilka podstawowych zasad, które zawsze pozostają niezmienne - możesz traktować je jako bazę podczas swojej przygody z fine-tuningiem. A oto one!