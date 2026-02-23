Zaloguj się lub Zarejestruj

Bruce Dickinson, Richie Kotzen i Adrian Smith na jednej scenie. Zobaczcie występ muzyków

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/23 18:30
Bruce Dickinson wystąpił gościnnie podczas koncertu Adriana Smitha i Richie Kotzena, wspólnie wykonując Wasted Years.

Wokalista Iron Maiden, Bruce Dickinson, niespodziewanie pojawił się na scenie podczas koncertu projektu Smith/Kotzen. Występ odbył się w sobotę 21 lutego w O2 Shepherd’s Bush Empire w Londynie. Artyści wspólnie wykonali klasyczny utwór Wasted Years.

Bruce Dickinson gościnnie u Smitha i Kotzena
Wasted Years w wykonaniu wokalisty Iron Maiden

Autorem Wasted Years jest Adrian Smith. Kompozycja pierwotnie trafiła na album Iron Maiden z 1986 roku o tytule Somewhere In Time. W rozmowie z magazynem Total Guitar, Smith wspominał kulisy powstania utworu. Nagrał riff na domowym czterościeżkowym magnetofonie i przypadkowo zaprezentował go Steve’owi Harrisowi. Choć obawiał się, że basista uzna go za zbyt komercyjny, Harris entuzjastycznie nalegał na włączenie go do repertuaru zespołu.

W trasie Smithowi i Kotzenowi towarzyszy żona Richie’ego, ceniona basistka Julia Lage, znana m.in. z zespołu Vixen oraz nominowanej do Latin Grammy brazylijskiej grupy Barra de Saia. W przeszłości współpracowała także z takimi artystami jak Pat Travers, Elliot Easton (The Cars), Nuno Bettencourt (Extreme) czy Mark McGrath (Sugar Ray). Za perkusją w projekcie Smith/Kotzen zasiada Bruno Valverde z zespołu Angra.

Duet zadebiutował w 2021 roku albumem Smith/Kotzen, który trafił do Top 20 w Wielkiej Brytanii i odniósł sukces w Europie oraz obu Amerykach. W 2024 roku muzycy ponownie weszli do studia, a efektem był drugi album Black Light/White Noise, wydany w kwietniu 2025 roku. Popyt na kolejną trasę koncertową okazał się ogromny.

Adrian Smith to jeden z głównych gitarzystów Iron Maiden oraz uznany artysta solowy. Richie Kotzen jest frontmanem The Winery Dogs, a w przeszłości był gitarzystą Mr. Big i Poison. W trakcie swojej kariery wydał ponad 20 albumów solowych. Obaj muzycy są również cenionymi autorami piosenek.

Gościnny występ Bruce’a Dickinsona w Londynie był wyjątkową niespodzianką dla fanów i symbolicznym połączeniem światów Iron Maiden oraz projektu Smith/Kotzen na jednej scenie:

