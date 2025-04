Muzyczna Wrestelamnia 41. Kerry King ze Slayera zagrał na gitarze, a Travis Scott i Living Colour... sami zobaczcie

Kerry King ze Slayra zagrał podczas wejścia wrestlera Damiana Priesta, wykonując na żywo jego motyw przewodni zatytułowany „Rise For the Night”. Utwór został stworzony przez Def Rebel, duet odpowiadający od 2019 roku za tworzenie oryginalnych motywów muzycznych dla WWE. W wersji na Wrestlemanię gitarowe partie wzbogacił sam Kerry King. Występ rozpoczął się od krótkiego solowego popisu Kinga, po czym przeszedł on do mocarnego riffu, który towarzyszył Damianowi Priestowi w jego widowiskowym wejściu przez ognie i dym.

Kerry King ze Slayera zrobił show na Wrestlemanii 41

To jednak nie jedyna muzyczna atrakcja tegorocznej edycji. W sobotę, podczas pierwszego dnia wydarzenia, na scenie pojawił się zespół Living Colour, który wykonał swój kultowy przebój „Cult of Personality”, motyw przewodni wrestlera CM Punka. Był to ich drugi występ na Wrestlemanii, podczas którego wspierali wejście tego zawodnika.

