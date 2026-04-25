Zaloguj się lub Zarejestruj

Mumia przyspiesza - fani dostali powód do radości. To strzał w dziesiątkę?

Jakub Piwoński
2026/04/25 19:45
0
0

Nowa odsłona z Brendanem Fraserem trafi do kin wcześniej, niż planowano.

Fani serii Mumia mogą świętować — długo wyczekiwana kontynuacja przyspiesza. Mumia 4 otrzymała nową datę premiery i zadebiutuje szybciej, niż pierwotnie zakładano.

Premiera Mumia 4 wcześniej niż planowano

Studio Universal Pictures zdecydowało się przesunąć premierę filmu z maja 2028 roku na 15 października 2027. To oznacza, że widzowie zobaczą powrót kultowej serii o kilka miesięcy wcześniej. To wyraźny sygnał, że projekt nabiera tempa i studio ma wobec niego duże oczekiwania.

Najważniejszą informacją dla fanów jest powrót Brendana Frasera jako Ricka O’Connella oraz Rachel Weisz w roli Evy. Do obsady dołączy także John Hannah, który ponownie wcieli się w Jonathana Carnahana. To pierwsza taka okazja od lat, by zobaczyć głównych bohaterów oryginalnej trylogii razem na ekranie.

GramTV przedstawia:

Zdjęcia do produkcji mają ruszyć latem 2026 roku, a twórcy zapowiadają, że choć film zachowa klimat przygodowego widowiska w stylu poprzednich części, nie zabraknie też nowych pomysłów i odważniejszych elementów. Jednocześnie utrzymana zostanie kategoria wiekowa PG-13, co sugeruje, że twórcy chcą pozostać wierni tonowi znanemu z wcześniejszych odsłon.

Nowa data — październik 2027 — może okazać się strzałem w dziesiątkę. Okres przed Halloween sprzyja filmom z elementami grozy i przygody, a na razie konkurencja w tym czasie jest ograniczona. Wszystko wskazuje więc na to, że powrót Mumii ma szansę nie tylko spełnić oczekiwania fanów, ale też mocno zaznaczyć swoją obecność w box office.

Źródło:https://screenrant.com/the-mummy-4-release-date-2027-change/

Tagi:

Popkultura
data premiery
horror
Mumia
Brendan Fraser
Rachel Weisz
nowy film
film przygodowy
seria filmów
Mumia 4
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112