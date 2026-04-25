Mumia przyspiesza - fani dostali powód do radości. To strzał w dziesiątkę?

Studio Universal Pictures zdecydowało się przesunąć premierę filmu z maja 2028 roku na 15 października 2027. To oznacza, że widzowie zobaczą powrót kultowej serii o kilka miesięcy wcześniej. To wyraźny sygnał, że projekt nabiera tempa i studio ma wobec niego duże oczekiwania.

Najważniejszą informacją dla fanów jest powrót Brendana Frasera jako Ricka O’Connella oraz Rachel Weisz w roli Evy. Do obsady dołączy także John Hannah , który ponownie wcieli się w Jonathana Carnahana. To pierwsza taka okazja od lat, by zobaczyć głównych bohaterów oryginalnej trylogii razem na ekranie.

Zdjęcia do produkcji mają ruszyć latem 2026 roku, a twórcy zapowiadają, że choć film zachowa klimat przygodowego widowiska w stylu poprzednich części, nie zabraknie też nowych pomysłów i odważniejszych elementów. Jednocześnie utrzymana zostanie kategoria wiekowa PG-13, co sugeruje, że twórcy chcą pozostać wierni tonowi znanemu z wcześniejszych odsłon.

Nowa data — październik 2027 — może okazać się strzałem w dziesiątkę. Okres przed Halloween sprzyja filmom z elementami grozy i przygody, a na razie konkurencja w tym czasie jest ograniczona. Wszystko wskazuje więc na to, że powrót Mumii ma szansę nie tylko spełnić oczekiwania fanów, ale też mocno zaznaczyć swoją obecność w box office.