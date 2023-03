MultiVersus umiera – ale za jakiś czas zmartwychwstanie. Zakończenie beta-testów

Przedstawiciele studia Player First Games poinformowali, że już niedługo zakończą się otwarte beta-testy gry, a na premierę pełnej wersji poczekamy dłużej.

Sieć obiegła właśnie wieść, że gra MultiVersus od studia Player First Games zniknie z radarów na jakiś czas. Deweloperzy zupełnie niespodziewanie zapowiedzieli zakończenie otwartych beta-testów – te potrwają do 25 czerwca. Wówczas gracze utracą dostęp do trybu sieciowego – ale nie trybu lokalnego oraz przedmiotów kosmetycznych. 4 kwietnia zostaną natomiast zablokowane wszelkie mikrotransakcje.

MultiVersus – zakończenie beta-testów, wyłączenie serwerów i opóźnienie premiery wersji 1.0

Na oficjalnej stronie internetowej produkcji możemy przeczytać, że (podajemy za serwisem Polygon) Player First Games chce przygotować grę na premierę wersji 1.0 na początku 2024 roku.