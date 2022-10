MultiVersus jednak bez Black Adama w tym tygodniu. Twórcy opóźnili aktualizację

Kilka dni temu poinformowano, że jeszcze w tym tygodniu MultiVersus doczeka się kolejnych atrakcji. Do darmowej bijatyki firmy Warner Bros. miał trafić Black Adama oraz nowy wariant rozgrywki – tryb Arcade. Okazuje się jednak, że gracze będą musieli poczekać na wspomniane nowości nieco dłużej. Twórcy poinformowali bowiem o opóźnieniu aktualizacji, która miała wprowadzić do wymienione wyżej elementy.

Black Adam nie dotrze do MultiVersus na czas. Twórcy potrzebują więcej czasu

Za pośrednictwem Twittera deweloperzy odpowiedzialni za MultiVersus poinformowali, że była to „trudna” decyzja, ale zespół potrzebuje po prostu więcej czasu. Jeden z członków wspomnianego zespołu zaznaczył również, że nadchodząca aktualizacja ma różnić się od poprzednich „łatek”, a sam patch ma być „wart czekania”.



Niestety twórcy nie ujawnili, kiedy Black Adam wzbogaci grono grywalnych postaci w MultiVersus. Miłośnikom wspomnianej bijatyki nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje w tej sprawie.



Przypomnijmy, że MultiVersus dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja dystrybuowana jest w modelu free-to-play, ale w grze nie brakuje opcjonalnych mikropłatności. Warto również wspomnieć, że gra zaliczyła w sierpniu naprawdę udany start i przyciągnęła do siebie sporą liczbę użytkowników.

