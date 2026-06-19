Multiplayer w Resident Evil 4 Remake już jest. Fani zrobili to, czego nie zrobił Capcom

Wydany 3 lata temu remake Resident Evil 4 kontynuował udaną passę Capcomu. Było to naprawdę dobre odświeżenie nieco wiekowej już produkcji.
Ale nawet w tak udanych produkcjach czasami czegoś brakuje. I od tego właśnie są mody.
Multiplayer w Resident Evil 4 Remake dzięki moderom
Społeczności zamarzyła się bowiem możliwość zagrania w Resident Evil 4 Remake ze znajomymi. Tutaj w sukurs przychodzi więc mod Resident Evil 4 Multiplayer, za który odpowiada niejaki claybtv. Dzięki niemu możliwe jest zsynchronizowanie dwóch kopii remake’a Czwórki na PC, dzięki czemu w naszej kampanii pojawia się drugi gracz. A nawet trzeci i czwarty, bo modyfikacja pozwala na zabawę w maksymalnie 4-osobowym coopie. Wtedy też każdy może wybrać swojego ulubionego bohatera, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by po mapie biegali np. Leon oraz… Leon. Możliwa jest też gra np. jako Ashley czy też Wesker.
Sam claybtv w swoim wpisie wspomina o wyzwaniu, jakim było wprowadzenie multiplayera do domyślnie single’owej produkcji:
Ten mod jest projektem pasjonackim i jest darmowy, jednak utrzymanie serwerów w trybie online oraz ciągłe aktualizacje wymagają realnego czasu i pieniędzy. Jeśli tryb kooperacji przyniósł Tobie i Twojemu znajomemu trochę frajdy, możesz się dorzucić.
Każdy napiwek szczerze pomaga i jest ogromnie doceniany. Żadnej presji; samo granie i udostępnianie moda już wiele dla mnie znaczy. Dziękuję!
Ten mod umożliwia dwóm graczom wspólne przejście Resident Evil 4 Remake poprzez synchronizację obu gier w czasie rzeczywistym. Twój partner dołącza do Twojej gry i wspólnie przechodzicie kampanię. Mod utrzymuje synchronizację przeciwników, zdarzeń fabularnych, drzwi, przełączników, alarmów i wielu innych elementów pomiędzy komputerami obu graczy. Ponieważ Resident Evil 4 został zaprojektowany jako gra dla jednego gracza, osiągnięcie tak wysokiego poziomu synchronizacji między dwiema oddzielnymi kopiami gry jest ogromnym wyzwaniem technicznym.
GramTV przedstawia:
Resident Evil 4 Multiplayer jest już dostępne do pobrania w serwisie Nexus Mods. Warto jednak pamiętać, że modyfikacja nadal jest w fazie beta, co oznacza, iż mogą występować pewne problemy techniczne. Samo przygotowanie do zabawy wymaga też m.in. synchronizacji, czyli znalezienia się w tym samym miejscu na mapie oraz pogodzenia się z pewnymi niedociągnięciami. Dodatkowo możliwość pokonania remake’a 4 w parze ze znajomymi dostępna jest jedynie na komputerach osobistych. Gracze konsolowi muszą więc zadowolić się tym, iż Resident Evil 4 Remake pozostanie dla nich doświadczeniem tylko dla jednego gracza.
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