Multiplayer w Resident Evil 4 Remake już jest. Fani zrobili to, czego nie zrobił Capcom

Ale nawet w tak udanych produkcjach czasami czegoś brakuje. I od tego właśnie są mody.

Multiplayer w Resident Evil 4 Remake dzięki moderom

Społeczności zamarzyła się bowiem możliwość zagrania w Resident Evil 4 Remake ze znajomymi. Tutaj w sukurs przychodzi więc mod Resident Evil 4 Multiplayer, za który odpowiada niejaki claybtv. Dzięki niemu możliwe jest zsynchronizowanie dwóch kopii remake’a Czwórki na PC, dzięki czemu w naszej kampanii pojawia się drugi gracz. A nawet trzeci i czwarty, bo modyfikacja pozwala na zabawę w maksymalnie 4-osobowym coopie. Wtedy też każdy może wybrać swojego ulubionego bohatera, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by po mapie biegali np. Leon oraz… Leon. Możliwa jest też gra np. jako Ashley czy też Wesker.