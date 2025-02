Mufasa: Król Lew już wkrótce pojawi się na VOD. Szykujcie się na przygodę

Rodzinna przygoda Disneya Mufasa: Król Lew trafi do dystrybucji cyfrowej szybciej, niż można było się spodziewać. Znamy datę premiery filmu na VOD. Nastąpi to jeszcze w tym miesiącu.

Mufasa: Król Lew już wkrótce na VOD

Mufasa: Król Lew to prequel popularnej animacji Król Lew, opowiadający historię młodego Mufasy i jego drogi do zostania legendarnym królem Lwiej Ziemi. Film wyreżyserował Barry Jenkins. Produkcja miała swoją kinową premierę w Stanach Zjednoczonych 20 grudnia 2024 roku. Z początku odnotowywała mieszane recenzje. Nie wpłynęło to jednak na wyniki sprzedaży – film w kolejnych tygodniach budził co raz większe zainteresowanie w kinach.