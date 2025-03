Możemy już poślubić Astariona w Stardew Valley. Modyfikacja Baldur’s Village zyskała uznanie Swena Vincke

Modyfikacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem Swena Vincke'a. Deweloper wyraził swoje uznanie na platformie X, chwaląc ogrom pracy włożonej w projekt. Twórca moda, posługujący się pseudonimem Xun, również zareagował na pochwałę Vincke'a, dziękując mu za inspirację i doceniając jego słowa wsparcia.

Modyfikacja Baldur's Village szybko zyskała popularność wśród graczy. Na platformie Nexus Mods odnotowano już ponad 14 000 pobrań oraz 106 000 wyświetleń. Mod wprowadza do gry ponad 20 nowych postaci NPC, a także nowe lokacje i przedmioty.

Baldur's Village to duży mod do Stardew Valley, inspirowany Baldur’s Gate 3. Wprowadza zupełnie nową mapę wioski oraz nowych NPC-ów, zachowując przy tym oryginalny klimat gry. Wśród nich Astarion ma w pełni rozwiniętą osobistą historię i jest dostępny jako kandydat do małżeństwa. – brzmi opis modyfikacji.