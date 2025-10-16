Mówi się, że to symbol upadku poprzedniego uniwersum DC. Reżyser stanowczo broni filmu

Reżyser Andy Muschietti po raz pierwszy od dawna skomentował nieudaną premierę Flasha – jednego z najbardziej problematycznych filmów w historii DC. W rozmowie z The Playlist stwierdził, że wiele osób krytykowało produkcję, choć… nawet jej nie widziało.

Czasami pojawia się przeciwny wiatr, a projekt, któremu poświęciło się dużo pracy, nie trafia do ludzi tak, jakby się chciało. Ale uważam, że to dobry film.

Reżyser dodał, że mimo burzliwego procesu produkcji i medialnych kontrowersji wokół Ezry Millera, jest z filmu dumny:

Wiele osób go nie widziało, ale wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach — ludzie nie widzą rzeczy, ale lubią gadać o nich bzdury i podążać za modą. Tak naprawdę nie wiedzą. Ludzie są wściekli z powodów niezwiązanych z tymi sprawami.

Flash trafił do kin w 2023 roku po latach opóźnień, zmian scenarzystów i reżyserów. Miał być kulminacją DCEU i początkiem nowego rozdziału dla superbohaterskiego uniwersum. Zamiast tego przyniósł Warner Bros. około 200 milionów dolarów strat i stał się symbolem upadku całej epoki filmów DC przed przejęciem sterów przez Jamesa Gunna.

Wszystko zaczynało się z rozmachem – jeszcze przed premierą Flash był promowany jako „najlepszy film superbohaterski wszech czasów”. Pochwały płynęły od Davida Zaslava, Jamesa Gunna, Edgara Wrighta, a nawet Toma Cruise’a. Po premierze czar jednak prysł, a film spotkał się z chłodnym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów.

Muschietti nie zniknął jednak z radarów i najwyraźniej wkupił się w łaski Jamesa Gunna. Twórca wciąż ma bowiem w planach wyreżyserowanie The Brave and the Bold, czyli nowej wersji przygód Batmana i Robina w ramach powstającego uniwersum DCU.