Mówi się, że to symbol upadku poprzedniego uniwersum DC. Reżyser stanowczo broni filmu

Jakub Piwoński
2025/10/16 14:40
Andy Muschietti broni Flasha. Bo co mu pozostało?

Reżyser Andy Muschietti po raz pierwszy od dawna skomentował nieudaną premierę Flasha – jednego z najbardziej problematycznych filmów w historii DC. W rozmowie z The Playlist stwierdził, że wiele osób krytykowało produkcję, choć… nawet jej nie widziało.

Flash

Andy Muschietti w obronie Flasha

Muschietti powiedział:

Wiele osób go nie widziało, ale wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach — ludzie nie widzą rzeczy, ale lubią gadać o nich bzdury i podążać za modą. Tak naprawdę nie wiedzą. Ludzie są wściekli z powodów niezwiązanych z tymi sprawami.

Reżyser dodał, że mimo burzliwego procesu produkcji i medialnych kontrowersji wokół Ezry Millera, jest z filmu dumny:

Czasami pojawia się przeciwny wiatr, a projekt, któremu poświęciło się dużo pracy, nie trafia do ludzi tak, jakby się chciało. Ale uważam, że to dobry film.

GramTV przedstawia:

Flash trafił do kin w 2023 roku po latach opóźnień, zmian scenarzystów i reżyserów. Miał być kulminacją DCEU i początkiem nowego rozdziału dla superbohaterskiego uniwersum. Zamiast tego przyniósł Warner Bros. około 200 milionów dolarów strat i stał się symbolem upadku całej epoki filmów DC przed przejęciem sterów przez Jamesa Gunna.

Wszystko zaczynało się z rozmachem – jeszcze przed premierą Flash był promowany jako „najlepszy film superbohaterski wszech czasów”. Pochwały płynęły od Davida Zaslava, Jamesa Gunna, Edgara Wrighta, a nawet Toma Cruise’a. Po premierze czar jednak prysł, a film spotkał się z chłodnym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów.

Muschietti nie zniknął jednak z radarów i najwyraźniej wkupił się w łaski Jamesa Gunna. Twórca wciąż ma bowiem w planach wyreżyserowanie The Brave and the Bold, czyli nowej wersji przygód Batmana i Robina w ramach powstającego uniwersum DCU.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/15/the-flash

Popkultura
DC Comics
DC
superbohaterowie
Flash
Andy Muschietti
DCU
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:21
wolff01 napisał:

Nie no przecież James Gunn nazwał Flasha jednym z najlepszych filmów superbohaterskich :D https://www.motionpictures.org/2023/02/james-gunn-says-the-flash-is-one-of-the-best-superhero-movies-hes-ever-seen/

Obstawiam że robił PR. Bo co masz powiedzieć o swoim nowym pracodawcy? Że jego produkt ssie? 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:05

Nie no przecież James Gunn nazwał Flasha jednym z najlepszych filmów superbohaterskich :D https://www.motionpictures.org/2023/02/james-gunn-says-the-flash-is-one-of-the-best-superhero-movies-hes-ever-seen/




