Mouse: P.I. For Hire z datą premiery. Polska strzelanka na nowym zwiastunie

Mouse: P.I. For Hire zadebiutuje na wielu platformach, docierając zarówno do posiadaczy najnowszych konsol, jak i starszych generacji. Wśród docelowych systemów wymieniono PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, a także Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Data premiery Mouse: P.I. For Hire została natomiast ustalona na 19 marca 2026 roku. Akcja rozgrywa się w Mouseburgu, mieście ogarniętym wszechobecną korupcją i przestępczością. Głównym bohaterem jest Jack Pepper, weteran wojenny, który porzucił służbę, by zostać prywatnym detektywem. Nowy materiał wideo dał wgląd w różnorodne elementy rozgrywki.