Mouse: P.I. For Hire z datą premiery. Polska strzelanka na nowym zwiastunie

Kreskówkowa strzelanka noir od Fumi Games ma wreszcie datę premiery.
Niedawno informowaliśmy o opóźnieniu premiery Mouse: P.I. For Hire. Teraz Fumi Games, zespół odpowiedzialny za tytuł, ogłosił wreszcie finalną datę premiery. Datę tę potwierdził nowy zwiastun, prezentujący dynamiczne fragmenty rozgrywki.
Fumi Games ujawnia nowy zwiastun Mouse: P.I. For Hire – data premiery potwierdzona
Mouse: P.I. For Hire zadebiutuje na wielu platformach, docierając zarówno do posiadaczy najnowszych konsol, jak i starszych generacji. Wśród docelowych systemów wymieniono PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, a także Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.
Data premiery Mouse: P.I. For Hire została natomiast ustalona na 19 marca 2026 roku. Akcja rozgrywa się w Mouseburgu, mieście ogarniętym wszechobecną korupcją i przestępczością. Głównym bohaterem jest Jack Pepper, weteran wojenny, który porzucił służbę, by zostać prywatnym detektywem. Nowy materiał wideo dał wgląd w różnorodne elementy rozgrywki.
MYSZ: Detektyw do wynajęcia to pełna akcji strzelanka pierwszoosobowa czerpiąca inspirację z klasycznych kreskówek lat 30. XX wieku. Czarno-biała oprawa graficzna w stylu „rubber hose” jest rysowana ręcznie, klatka po klatce, co tworzy uderzającą, vintage’ową estetykę. Odkrywaj kolejne pokłady korupcji w ramach trzymającej w napięciu opowieści detektywistycznej w klimacie noir. Czekają cię pełne życia lokacje do zbadania, oryginalna jazzowa ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry oraz pełen arsenał kreskówkowej broni i niszczycielskich ulepszeń. – brzmi opis gry.
