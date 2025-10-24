Zaloguj się lub Zarejestruj

Mouse: P.I. For Hire z datą premiery. Polska strzelanka na nowym zwiastunie

Patrycja Pietrowska
2025/10/24 18:30
0
0

Kreskówkowa strzelanka noir od Fumi Games ma wreszcie datę premiery.

Niedawno informowaliśmy o opóźnieniu premiery Mouse: P.I. For Hire. Teraz Fumi Games, zespół odpowiedzialny za tytuł, ogłosił wreszcie finalną datę premiery. Datę tę potwierdził nowy zwiastun, prezentujący dynamiczne fragmenty rozgrywki.

Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire

Fumi Games ujawnia nowy zwiastun Mouse: P.I. For Hire – data premiery potwierdzona

Mouse: P.I. For Hire zadebiutuje na wielu platformach, docierając zarówno do posiadaczy najnowszych konsol, jak i starszych generacji. Wśród docelowych systemów wymieniono PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, a także Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Data premiery Mouse: P.I. For Hire została natomiast ustalona na 19 marca 2026 roku. Akcja rozgrywa się w Mouseburgu, mieście ogarniętym wszechobecną korupcją i przestępczością. Głównym bohaterem jest Jack Pepper, weteran wojenny, który porzucił służbę, by zostać prywatnym detektywem. Nowy materiał wideo dał wgląd w różnorodne elementy rozgrywki.

MYSZ: Detektyw do wynajęcia to pełna akcji strzelanka pierwszoosobowa czerpiąca inspirację z klasycznych kreskówek lat 30. XX wieku. Czarno-biała oprawa graficzna w stylu „rubber hose” jest rysowana ręcznie, klatka po klatce, co tworzy uderzającą, vintage’ową estetykę. Odkrywaj kolejne pokłady korupcji w ramach trzymającej w napięciu opowieści detektywistycznej w klimacie noir. Czekają cię pełne życia lokacje do zbadania, oryginalna jazzowa ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry oraz pełen arsenał kreskówkowej broni i niszczycielskich ulepszeń. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gamingbolt.com/mouse-p-i-for-hire-launches-on-march-19th-2026

Tagi:

News
data premiery
trailer
zwiastun
gra akcji
FPS
strzelanka
polskie gry
polskie studia
Fumi Games
Mouse: P.I. For Hire
PlaySide
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112