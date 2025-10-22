Mouse: P.I. For Hire zalicza opóźnienie. Polski FPS nie zadebiutuje w 2025 roku

Deweloperzy ze studia Fumi Games potrzebują trochę więcej czasu.
Jakiś czas temu mieliśmy okazję zwiastun prezentujący nietypowe bronie dostępne w Mouse: P.I. For Hire. Wspomniana produkcja zapowiada się niezwykle obiecująco, ale – jak się okazuje – będzie trzeba jeszcze trochę na nią poczekać. Deweloperzy ze studia Fumi Games zdecydowali się bowiem opóźnić premierę strzelanki utrzymanej w stylu kreskówek z początku XX wieku.
Premiera Mouse: P.I. For Hire przesunięta na 2026 rok
Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Fumi Games miała zadebiutować na rynku jeszcze w 2025 roku. Wygląda jednak na to, że polski zespół potrzebuje nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji i dostarczenie graczom „jak najlepszych wrażeń”. Dlatego też premiera Mouse: P.I. For Hire odbędzie się dopiero na początku 2026 roku.
Wiemy, że wszyscy z niecierpliwością czekacie na ogłoszenie daty premiery gry MOUSE: P.I. for Hire podczas Galaxies Gaming Showcase, które odbędzie się w tym tygodniu, 23 października 2025 roku. Przed ujawnieniem tej informacji chcielibyśmy poinformować, że podjęliśmy decyzję o przesunięciu premiery gry MOUSE: P.I. for Hire z 2025 roku na początek 2026 roku. Wasze wieloletnie wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele. Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie Wam jak najlepszych wrażeń z gry, a to pomoże nam osiągnąć ten cel – napisali twórcy.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Mouse: P.I. For Hire powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w prywatnego detektywa i będą przemierzać „inspirowane noir miasto pełne uzbrojonych po zęby gangów, mafii i podejrzanych typów”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!