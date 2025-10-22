Zaloguj się lub Zarejestruj

Mouse: P.I. For Hire zalicza opóźnienie. Polski FPS nie zadebiutuje w 2025 roku

Mikołaj Ciesielski
2025/10/22 17:10
0
0

Deweloperzy ze studia Fumi Games potrzebują trochę więcej czasu.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zwiastun prezentujący nietypowe bronie dostępne w Mouse: P.I. For Hire. Wspomniana produkcja zapowiada się niezwykle obiecująco, ale – jak się okazuje – będzie trzeba jeszcze trochę na nią poczekać. Deweloperzy ze studia Fumi Games zdecydowali się bowiem opóźnić premierę strzelanki utrzymanej w stylu kreskówek z początku XX wieku.

Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire

Premiera Mouse: P.I. For Hire przesunięta na 2026 rok

Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Fumi Games miała zadebiutować na rynku jeszcze w 2025 roku. Wygląda jednak na to, że polski zespół potrzebuje nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji i dostarczenie graczom „jak najlepszych wrażeń”. Dlatego też premiera Mouse: P.I. For Hire odbędzie się dopiero na początku 2026 roku.

Wiemy, że wszyscy z niecierpliwością czekacie na ogłoszenie daty premiery gry MOUSE: P.I. for Hire podczas Galaxies Gaming Showcase, które odbędzie się w tym tygodniu, 23 października 2025 roku. Przed ujawnieniem tej informacji chcielibyśmy poinformować, że podjęliśmy decyzję o przesunięciu premiery gry MOUSE: P.I. for Hire z 2025 roku na początek 2026 roku. Wasze wieloletnie wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele. Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie Wam jak najlepszych wrażeń z gry, a to pomoże nam osiągnąć ten cel – napisali twórcy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Mouse: P.I. For Hire powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w prywatnego detektywa i będą przemierzać „inspirowane noir miasto pełne uzbrojonych po zęby gangów, mafii i podejrzanych typów”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/mouse-pi-for-hire-delayed-to-early-2026

Tagi:

News
data premiery
FPS
premiera
strzelanka
indie
polskie gry
opóźnienie
polskie studia
Mouse
Fumi Games
Mouse: P.I. For Hire
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112