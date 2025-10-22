Mouse: P.I. For Hire zalicza opóźnienie. Polski FPS nie zadebiutuje w 2025 roku

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zwiastun prezentujący nietypowe bronie dostępne w Mouse: P.I. For Hire. Wspomniana produkcja zapowiada się niezwykle obiecująco, ale – jak się okazuje – będzie trzeba jeszcze trochę na nią poczekać. Deweloperzy ze studia Fumi Games zdecydowali się bowiem opóźnić premierę strzelanki utrzymanej w stylu kreskówek z początku XX wieku.

Premiera Mouse: P.I. For Hire przesunięta na 2026 rok

Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Fumi Games miała zadebiutować na rynku jeszcze w 2025 roku. Wygląda jednak na to, że polski zespół potrzebuje nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji i dostarczenie graczom „jak najlepszych wrażeń”. Dlatego też premiera Mouse: P.I. For Hire odbędzie się dopiero na początku 2026 roku.