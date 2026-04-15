Nieco zapomniane fantasy powraca po trzech latach. Pierwszy zwiastun wielkiego finału serialu Amazona

Nowy materiał zapowiada bezpośrednią kontynuację wydarzeń z drugiego sezonu. W centrum opowieści ponownie znajdą się Azirafal i Crowley, których wielowiekowa relacja została wystawiona na poważną próbę. Po decyzji o powrocie do Nieba Azirafal musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej roli jako Najwyższego Archanioła. Jednym z jego głównych zadań staje się nadzorowanie Drugiego Przyjścia, co szybko okazuje się ogromnym ciężarem. W tym samym czasie Crowley pozostaje na Ziemi, a ich drogi znów się przecinają w obliczu najbardziej osobistego wyzwania.

W obsadzie ponownie zobaczymy Michaela Sheena oraz Davida Tennanta, którym towarzyszą znani z wcześniejszych odsłon Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Paul Chahidi, Quelin Sepulveda oraz Derek Jacobi. Do obsady dołącza także Bilal Hasna, który wcieli się w postać Jezusa.

Droga do realizacji trzeciego sezonu nie była jednak prosta. Prace nad serialem zostały opóźnione między innymi przez kontrowersje wokół Neila Gaimana, który zaprzecza stawianym mu zarzutom. Twórca współtworzył scenariusz finałowego odcinka, ale ostatecznie wycofał się z dalszego udziału w produkcji. W trakcie tych zmian zdecydowano również o przekształceniu sezonu w pojedynczy, dłuższy epizod.