Genialny horror science ficiton powraca po 7 latach. Pierwszy zwiastun nowej serii trafił do sieci

Ambitny serial doczekał się trzeciego sezonu, a teraz do sieci trafił oficjalny zwiastun produkcji.

Platformy AMC+ oraz Shudder zaprezentowały pierwszy zwiastun trzeciego sezonu antologii Terror, zatytułowanego Devil in Silver. Premiera została zaplanowana na 7 maja, a nowe odcinki będą trafiać do widzów co tydzień. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun serialu, który zobaczycie poniżej. The Terror: Devil in Silver – pierwszy zwiastun nadchodzącego horroru science fiction Najnowsza odsłona serii oparta jest na powieści Victora LaValle’a i opowiada historię Peppera, robotnika, który wskutek splotu pechowych wydarzeń oraz własnego wybuchowego charakteru trafia do zamkniętego szpitala psychiatrycznego New Hyde. Mężczyzna zostaje tam umieszczony niesłusznie, jednak szybko odkrywa, że wydostanie się z placówki może być znacznie trudniejsze, niż początkowo zakładał.

Na miejscu Pepper musi zmierzyć się nie tylko z innymi pacjentami, ale również z personelem skrywającym niepokojące tajemnice. Z czasem zaczyna podejrzewać, że w murach szpitala czai się coś znacznie bardziej złowrogiego. Granica między rzeczywistością a koszmarem zaczyna się zacierać, a jedyną drogą do wolności może okazać się konfrontacja z bytem, który żywi się cierpieniem osadzonych. Problem w tym, że największe zagrożenie może kryć się w nim samym. Zwiastun wprowadza widzów w mroczny klimat produkcji, pokazując moment zatrzymania bohatera i jego przymusowego przewiezienia do ośrodka. Już pierwsze sceny sugerują, że miejsce to bardziej przypomina pułapkę niż instytucję niosącą pomoc.

W roli głównej występuje Dan Stevens. W obsadzie znaleźli się również: Judith Light, Aasif Mandvi, CCH Pounder oraz Stephen Root. Za produkcję odpowiada między innymi Ridley Scott, a funkcję showrunnerów pełnią Chris Cantwell oraz Victor LaValle. Reżyserią pierwszych odcinków zajęła się Karyn Kusama. The Terror: Devil in Silver będzie liczyć sześć odcinków. Niestety nie wiadomo, kiedy i gdzie serial będzie dostępny w Polsce.

