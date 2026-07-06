Potężny pakiet torów do Le Mans Ultimate. Do gry trafi kilka amerykańskich obiektów

Do tej pory oficjalna gra Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA (WEC) oraz 24-godzinnego wyścigu Le Mans oferowała wyłącznie tory wykorzystywane w zawodach organizowanych przez Automobile Club de l’Ouest. Wyjątek stanowiły jedynie alternatywne konfiguracje już dostępnych obiektów. Sytuacja zmieni się wraz z premierą US Track Pass, czyli płatnej przepustki sezonowej, która wprowadzi do gry sześć nowych amerykańskich torów. Do już dostępnych Circuit of the Americas oraz Sebring International Raceway dołączą kolejne obiekty z USA.

Na ten moment potwierdzono jedynie dwa z sześciu torów i są nimi Daytona International Speedway oraz Laguna Seca. Oba mają zostać udostępnione wraz z kolejną dużą aktualizacją gry oznaczoną numerem 1.4. Dokładna data premiery oraz cena dodatku nie zostały jeszcze ujawnione. Dla porównania, ostatnia przepustka sezonowa związana z European Le Mans Series kosztowała 28,99 dolarów, oferując trzy nowe tory oraz trzy samochody. Pozostałe cztery tory będą publikowane w późniejszym terminie, prawdopodobnie po dwa jednocześnie. Studio nie zdradziło jeszcze, jakie obiekty znajdą się w drugiej części pakietu.

Wydawca Motorsport Games opublikował niedawno specjalny kalendarz wydarzeń sieciowych. W harmonogramie znalazło się kilka pozycji oznaczonych jako TBA, czyli “do ogłoszenia”. Może to sugerować orientacyjne terminy premier kolejnych torów. Pierwsze z takich wydarzeń zaplanowano na 28 lipca, co może oznaczać, że pierwsza część US Track Pass z torami Daytona i Laguna Seca zostanie udostępniona jeszcze przed tą datą. Kolejne niezapowiedziane wydarzenia znajdują się w kalendarzu na sierpień, wrzesień, październik oraz grudzień, co może wskazywać na harmonogram wydawania następnych obiektów.

Co ciekawe, mimo że część zapowiedzianych torów jest kojarzona z amerykańską serią IMSA, w komunikacie nie pojawiły się żadne odniesienia do tej marki ani informacji o oficjalnej współpracy. Zapowiedź opublikowano 4 lipca, czyli w amerykańskie Święto Niepodległości i stanowi ona realizację wcześniejszych zapowiedzi prezesa Motorsport Games, Stephena Hooda, który już w maju informował, że do gry zmierza pakiet torów spoza Europy.