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Potężny pakiet torów do Le Mans Ultimate. Do gry trafi kilka amerykańskich obiektów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/06 13:40
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Le Mans Ultimate zapowiada płatny pakiet US Track Pass, który wprowadzi do gry sześć nowych amerykańskich torów.

Twórcy Le Mans Ultimate oficjalnie zapowiedzieli nowy płatny pakiet zawartości US Track Pass, który wzbogaci symulator o sześć torów wyścigowych ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszymi potwierdzonymi obiektami są Daytona International Speedway oraz WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Le Mans Ultimate US Track Pass
Le Mans Ultimate US Track Pass

Le Mans Ultimate otrzyma sześć nowych torów

Do tej pory oficjalna gra Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA (WEC) oraz 24-godzinnego wyścigu Le Mans oferowała wyłącznie tory wykorzystywane w zawodach organizowanych przez Automobile Club de l’Ouest. Wyjątek stanowiły jedynie alternatywne konfiguracje już dostępnych obiektów. Sytuacja zmieni się wraz z premierą US Track Pass, czyli płatnej przepustki sezonowej, która wprowadzi do gry sześć nowych amerykańskich torów. Do już dostępnych Circuit of the Americas oraz Sebring International Raceway dołączą kolejne obiekty z USA.

Na ten moment potwierdzono jedynie dwa z sześciu torów i są nimi Daytona International Speedway oraz Laguna Seca. Oba mają zostać udostępnione wraz z kolejną dużą aktualizacją gry oznaczoną numerem 1.4. Dokładna data premiery oraz cena dodatku nie zostały jeszcze ujawnione. Dla porównania, ostatnia przepustka sezonowa związana z European Le Mans Series kosztowała 28,99 dolarów, oferując trzy nowe tory oraz trzy samochody. Pozostałe cztery tory będą publikowane w późniejszym terminie, prawdopodobnie po dwa jednocześnie. Studio nie zdradziło jeszcze, jakie obiekty znajdą się w drugiej części pakietu.

GramTV przedstawia:

Wydawca Motorsport Games opublikował niedawno specjalny kalendarz wydarzeń sieciowych. W harmonogramie znalazło się kilka pozycji oznaczonych jako TBA, czyli “do ogłoszenia”. Może to sugerować orientacyjne terminy premier kolejnych torów. Pierwsze z takich wydarzeń zaplanowano na 28 lipca, co może oznaczać, że pierwsza część US Track Pass z torami Daytona i Laguna Seca zostanie udostępniona jeszcze przed tą datą. Kolejne niezapowiedziane wydarzenia znajdują się w kalendarzu na sierpień, wrzesień, październik oraz grudzień, co może wskazywać na harmonogram wydawania następnych obiektów.

Co ciekawe, mimo że część zapowiedzianych torów jest kojarzona z amerykańską serią IMSA, w komunikacie nie pojawiły się żadne odniesienia do tej marki ani informacji o oficjalnej współpracy. Zapowiedź opublikowano 4 lipca, czyli w amerykańskie Święto Niepodległości i stanowi ona realizację wcześniejszych zapowiedzi prezesa Motorsport Games, Stephena Hooda, który już w maju informował, że do gry zmierza pakiet torów spoza Europy.

Źródło:https://traxion.gg/le-mans-ultimate-confirms-us-track-pass-to-add-six-new-tracks/

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News
zwiastun
wyścigi
symulator
samochody
USA
przepustka sezonowa
Wyścigowe
Simracing
tory
Battle pass
symulator samochodowy
samochodówki
Le Mans Ultimate
wyścigi samochodowe
Stany Zjednoczone
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112