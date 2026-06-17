Najpopularniejszy soulslike Steam Next Fest zaskakuje. Mortal Shell 2 udowadnia, że Dark Souls potrzebowało shotgunów

Beta sequela przyciąga tłumy.

W ramach trwającego Steam Next Fest gracze mogą testować tysiące dem nadchodzących produkcji. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Mortal Shell 2, które stało się najpopularniejszym przedstawicielem gatunku soulslike podczas wydarzenia. Mortal Shell 2 – shotguny w sequelu? Pierwszy Mortal Shell zebrał mieszane, choć przeważnie pozytywne opinie. Gracze doceniali jego unikalny klimat i system „powłok”, ale krytykowali nieco toporną walkę oraz przeciętne lokacje. Wygląda jednak na to, że studio Cold Symmetry wyciągnęło wnioski. Według pierwszych opinii beta oferuje znacznie płynniejszy system walki, zachowując przy tym charakterystyczny ciężar starć. Powłoki ponownie pełnią rolę klas postaci, zapewniając odmienne umiejętności i bonusy.

Co ciekawe, twórcy zrezygnowali z klasycznego paska staminy, pozwalając graczom na bardziej agresywny styl rozgrywki. Jedną z największych nowości jest większy nacisk na walkę dystansową. Już na początku gry gracze otrzymują broń przypominającą połączenie kuszy i strzelby, która doskonale wpisuje się w brutalny styl walki. Mechanika strzelania płynnie łączy się z pojedynkami wręcz, a system przeciwników zachęca do korzystania z różnych typów ataków. Dzięki temu walka wydaje się bardziej dynamiczna niż w pierwszej odsłonie.

GramTV przedstawia:

To właśnie ten element sprawił, że część graczy zaczęła żartować, że gry w stylu Dark Souls od dawna potrzebowały dobrze zaprojektowanej strzelby. Największą ambicją twórców wydaje się jednak rozbudowanie świata gry. Studio zapowiada obecność ponad 60 lochów, które mają zapewnić znacznie więcej zawartości niż pierwsza część. Mortal Shell 2 w pełnej wersji zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Mortal Shell 2 ujawnia nowe szczegóły. Twórcy zapraszają graczy do otwartej bety