Mortal Kombat 2 z potwierdzoną datą premiery na VOD. Szybki debiut na streamingu po zaledwie miesiącu od kinowego debiutu

Najnowszy film Warner Bros. już za chwilę będzie można oglądać w domu.

Fani krwawego turnieju nie będą musieli długo czekać na seans we własnym domu. Warner Bros. ujawnił datę cyfrowej premiery filmu Mortal Kombat 2, który po kinowym debiucie trafi na popularne platformy VOD już w przyszłym tygodniu. Mortal Kombat 2 – potwierdzono datę debiutu na VOD Kontynuacja filmu z 2021 roku, wyreżyserowana przez Simona McQuoida, zadebiutowała w kinach 8 maja. Produkcja spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i części krytyków. Teraz twórcy potwierdzili, kiedy film będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Mortal Kombat 2 pojawi się na VOD już 9 czerwca. Obecnie nie potwierdzono, czy tego samego dnia film trafi również do polskich serwisów. Na tym jednak nie koniec. Wytwórnia zapowiedziała również premierę wydań fizycznych. Film trafi na nośniki 4K UHD, Blu ray oraz DVD już 28 lipca. Wśród materiałów dodatkowych znajdą się: Mortal Kombat II: Evolving the Saga

Building the Realms of Mortal Kombat

Mortal Kombat II: Choose Your Fighter

Klose Quarters Kombat

A “Boon” to Gamers Everywhere

GramTV przedstawia:

Choć odbiór filmu okazał się pozytywny, wyniki finansowe nie wyglądają już tak imponująco. Produkcja powstała za około 80 milionów dolarów, a dotychczasowe wpływy z kin wyniosły 125,8 milionów dolarów. Na tę kwotę składa się 78 milionów dolarów z Ameryki oraz 47,8 milionów dolarów z pozostałych rynków. Za reżyserię kontynuacji odpowiada ponownie Simon McQuoid, natomiast scenariusz przygotował Jeremy Slater. W obsadzie powracają między innymi Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Lewis Tan, Max Huang, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim oraz Hiroyuki Sanada. Do ekipy dołączyli także nowi aktorzy, w tym Karl Urban, Adeline Rudolph, Martyn Ford oraz Tati Gabrielle. Mortal Kombat 2 – recenzja filmu. Zamiast spektakularnego Fatality otrzymaliśmy marne Babality

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.