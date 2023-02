Mortal Kombat 12 zapowiedziane w nietypowy sposób. Gra ukaże się w tym roku

Przed nami o wiele więcej, w tym wyczekiwane Mortal Kombat 12 oraz Suicide: Kill The Justice League, które mają zostać wydane w tym roku z ambitnymi prognozami dotyczącymi premier – przekazał Zaslav podczas wspomnianej rozmowy.

Na całą sytuację w humorystyczny sposób zareagował również Ed Boon. Szef NetherRealm Studios opublikował bowiem wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym zapytał graczy, czy słyszeli już najnowsze informacje dotyczące Injustice 3.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona Mortal Kombat, czyli Mortal Kombat 11, zadebiutowało na rynku w kwietniu 2019 roku. Produkcja dostępna jest obecnie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Mortal Kombat 11 - recenzja - Lany Poniedziałek!

