Mortal Kombat 12 lub Injustice 3 z premierą w 2023 roku? Tak sugeruje Ed Boon

NetherRealm Studios szykuje się do zapowiedzi swojej kolejnej produkcji.

Pod koniec listopada Ed Boon – szef NetherRealm Studios – zdradził, że kolejną produkcją zespołu będzie Mortal Kombat 12 lub Injustice 3. Deweloper jeszcze przed galą The Game Awards 2022 postanowił natomiast ostudzić oczekiwania graczy i poinformował, że produkcja nie zostanie zapowiedziana w trakcie wspomnianego wydarzenia. Niewykluczone jednak, że już niebawem twórcy zaprezentują fanom swoje kolejne dzieło, a przynajmniej tak wynika ze wpisów, które Boon opublikował na Twitterze.

NetherRealm Studios „prawdopodobnie” zapowie niebawem swoją kolejną produkcję

Jeden z fanów postanowił spytać szefa NetherRealm Studios, czy kolejna produkcja wspomnianego zespołu zostanie zapowiedziana w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Boon stwierdził, że jest to „prawdopodobny” scenariusz. Inny użytkownik spróbował się natomiast dowiedzieć, kiedy możemy spodziewać się premiery gry. Boon przyznał, że „naprawdę nie powinien odpowiadać” na to pytanie, ale we wpisie umieścił liczbę 23, sugerując tym samym, że tytuł ukaże się na rynku w przyszłym roku.



Szef NetherRealm Studios zapowiedział również, że kolejna produkcja wspomnianego zespołu będzie wspierana dłużej, niż Mortal Kombat 11, którego rozwój zakończono w lipcu ubiegłego roku. Niestety deweloper nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Miłośnikom bijatyk wspomnianego zespołu nie pozostaje więc na ten moment nic innego, jak uważnie śledzić informacje przekazywane zarówno przez Eda Boona, jak i przez samo studio NetherRealm.

