Mortal Kombat 1 ze stosunkowo niskimi wymaganiami sprzętowymi

Wszystko wskazuje na to, że najnowsza odsłona niezwykle popularnej serii bijatyk nie wymęczy Waszych sprzętów. Przedstawiciele studia NetherRealm ujawnili bowiem oficjalne wymagania sprzętowe zapowiedzianej niedawno gry Mortal Kombat 1 w wersji na komputery osobiste. Nie są one dość wymagające – trzeba mieć jednak na uwadze, iż specyfikacja może ulec zmianie przed wrześniową premierą. Jedyne, co może dla niektórych okazać się problemem, to wymagane miejsce na dysku.

Mortal Kombat 1 – wymagania sprzętowe na PC

Minimalne wymagania sprzętowe na PC

SYSTEM OPERACYJNY : Windows 10 64-bitowy

: Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-6600 3.3 GHz lub AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz

Intel Core i5-6600 3.3 GHz lub AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz KARTA GRAFICZNA: 4 GB NVIDIA GeForce GTX 980 lub Radeon RX 470 lub Intel Arc A750

4 GB NVIDIA GeForce GTX 980 lub Radeon RX 470 lub Intel Arc A750 PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB MIEJSCE NA DYSKU: 100 GB

100 GB WERSJA DIRECTX: 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe na PC