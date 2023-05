Mortal Kombat 1 na pierwszym zwiastunie. Data premiery, lista postaci i szczegóły restartu serii

Edycja premium - dostępna w wersjach fizycznych na platformach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. W skład tej edycji wejdzie zawartość edycji standardowej i pakiet bojowy, wczesny dostęp do gry od 14 września i 1250 smoczych kryształów (waluty w grze). Pakiet bojowy będzie zawierał skórkę postaci Johnny'ego Cage'a, podobnego do sławnego aktora i mistrza sztuk walki, Jean-Claude'a Van Damme'a (zawartość dostępna w chwili premiery), wczesny dostęp do sześciu nowych grywalnych postaci (treść dostępna po premierze) i pięciu nowych wojowników Kameo (treść dostępna po premierze).