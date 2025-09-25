Monumentalny sukces Gran Turismo i zapowiedź nowej aktualizacji Spec III

Podnieść pudełko z grą wideo w sklepie i ustawić się w kolejce do kasy, by je kupić – taki proces zajmuje co najmniej kilka minut.

Myśl, że stało się to ponad 100 milionów razy na całym świecie, naprawdę wprawia mnie w osłupienie.

Do wszystkich w branży motoryzacyjnej, którzy tworzyli i wciąż tworzą historię motoryzacji; do wszystkich w Sony i wśród sprzedawców, którzy z pasją wspierali serię Gran Turismo; i oczywiście do wszystkich graczy, którzy przez ostatnie 28 lat byli orędownikami Gran Turismo.

To monumentalne osiągnięcie, jakim jest sprzedaż 100 milionów egzemplarzy, było możliwe dzięki wam. Bardzo dziękuję.

Będziemy się starać tworzyć wspaniałe produkty także w przyszłości.