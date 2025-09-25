Monumentalny sukces Gran Turismo i zapowiedź nowej aktualizacji Spec III

Rewelacyjny wynik sprzedaży serii i zapowiedź kolejnej aktualizacji.
Wiadomość o przyszłej aktualizacji dla Gran Turismo 7 połączyła się ze świętowaniem historycznego osiągnięcia sprzedażowego całej marki. Twórcy przekazali, że seria gier wyścigowych osiągnęła monumentalny poziom stu milionów sprzedanych egzemplarzy w skali globalnej. Ogłoszenie towarzyszyło wspomnianej zapowiedzi aktualizacji Spec III, która ma trafić do graczy już w grudniu.
Gran Turismo świętuje 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Spec III w grudniu
Kazunori Yamauchi, producent i twórca całej serii Gran Turismo, w specjalnym komunikacie wyraził swoje zdumienie tym kamieniem milowym. Yamauchi skierował też szczere podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu i wspierali markę przez ostatnie 28 lat.
Podnieść pudełko z grą wideo w sklepie i ustawić się w kolejce do kasy, by je kupić – taki proces zajmuje co najmniej kilka minut.
Myśl, że stało się to ponad 100 milionów razy na całym świecie, naprawdę wprawia mnie w osłupienie.
Do wszystkich w branży motoryzacyjnej, którzy tworzyli i wciąż tworzą historię motoryzacji; do wszystkich w Sony i wśród sprzedawców, którzy z pasją wspierali serię Gran Turismo; i oczywiście do wszystkich graczy, którzy przez ostatnie 28 lat byli orędownikami Gran Turismo.
To monumentalne osiągnięcie, jakim jest sprzedaż 100 milionów egzemplarzy, było możliwe dzięki wam. Bardzo dziękuję.
Będziemy się starać tworzyć wspaniałe produkty także w przyszłości.
Nadchodząca aktualizacja Spec III została zapowiedziana jako rozszerzenie zawartości Gran Turismo 7. Wśród najważniejszych nowości znajdą się dwa nowe tory wyścigowe: kultowy Yas Marina Circuit oraz Circuit Gilles-Villeneuve. Flota samochodów dostępnych w grze zostanie powiększona o osiem nowych modeli. Poza nową zawartością deweloperzy wprowadzają również usprawnienia systemowe i detale zwiększające realizm. W ramach aktualizacji pojawią się opony marki Dunlop, a także nowa funkcja Data Logger.
Więcej szczegółów związanych z aktualizacją Spec III znajdziemy w tym miejscu.
