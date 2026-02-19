Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Prezent już czeka do odebrania

Radosław Krajewski
2026/02/19 17:45
Oferta trwa tylko przez kilka dni, więc warto się pośpieszyć.

Nie tylko Epic Games Store rozdaje dzisiaj nowe gry za darmo. Ze swoją ofertą wyszedł również Steam, który tym razem zaproponował tytuł z 2024 roku. W prezencie możecie odebrać horror Paragnosia od studia Sine Coda. Na platformie Valve może pochwalić się aż 92% pozytywnych recenzji. Gra będzie możliwa do odebrania tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Steam
Steam

Nękały cię zbyt długo. Tej nocy chcą uderzyć, ale nie jesteś już bezbronny. Masz narzędzia, by raz na zawsze je przepędzić. Spodziewaj się, że będą objawiać się jako anomalie w każdym zakątku twojego mieszkania, próbując umknąć twojej czujności.

Musisz być niezwykle uważny, aby przetrwać noc.

Przesuwaj kamerę po prowadnicy, obracaj ją o 360°, wypatruj anomalii i fotografuj je, aby je egzorcyzmować. Uważaj na poziom baterii.

Twoim celem jest przetrwanie 8 kolejnych godzin. Z każdą rundą w mieszkaniu pojawia się nowy zestaw anomalii, a każda z nich to kolejna okazja, by cię uwięzić lub zniszczyć kamerę.

Po ukończeniu rundy system ujawni liczbę pominiętych przez ciebie anomalii. Za każdą przeoczoną anomalię tracisz jedną z 6 pieczęci chroniących cię przed bytami. Zachowaj przynajmniej jedną pieczęć do godziny 8:00, aby mieć szansę wypędzić źródło zła. Jeśli stracisz je wszystkie, jesteś zgubiony – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Paragnosia, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 23 lutego do godziny 09:00 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

