Niczym Diablo na Dzikim Zachodzie. The Dark West rzuca rękawice Path of Exile 2 i serii Blizzarda

Studio Black Hand oficjalnie zapowiedziało swój pierwszy projekt, będący nowym przedstawicielem gatunku hack’n’slash. The Dark West to action-RPG w rzucie izometrycznym osadzone w brutalnej, mrocznej wizji Dzikiego Zachodu. Twórcy zapowiadają szybkie i wymagające starcia, w których każda decyzja ma znaczenie, a błędy będą dużo kosztować.

The Dark West – Diablo osadzone na Dzikim Zachodzie

Akcja gry rozgrywa się w świecie wyniszczonym przez przemoc i tajemnicze moce. Z ruin dawnego porządku wyłaniają się dwie przeciwstawne siły. Zakon wierzy w swoją moralną wyższość, lecz nie dostrzega własnego upadku. Potępieni zostali naznaczeni klątwą i żyją wyłącznie dzięki brutalnej walce o przetrwanie. Gracz znajdzie się pomiędzy nimi, podejmując decyzje, które nie prowadzą do dobra, lecz wybierają pomiędzy gorszym a jeszcze gorszym losem.