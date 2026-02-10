Niczym Diablo na Dzikim Zachodzie. The Dark West rzuca rękawice Path of Exile 2 i serii Blizzarda

Do sieci trafił pierwszy zwiastun debiutanckiej gry Black Hand.
Studio Black Hand oficjalnie zapowiedziało swój pierwszy projekt, będący nowym przedstawicielem gatunku hack’n’slash. The Dark West to action-RPG w rzucie izometrycznym osadzone w brutalnej, mrocznej wizji Dzikiego Zachodu. Twórcy zapowiadają szybkie i wymagające starcia, w których każda decyzja ma znaczenie, a błędy będą dużo kosztować.
The Dark West – Diablo osadzone na Dzikim Zachodzie
Akcja gry rozgrywa się w świecie wyniszczonym przez przemoc i tajemnicze moce. Z ruin dawnego porządku wyłaniają się dwie przeciwstawne siły. Zakon wierzy w swoją moralną wyższość, lecz nie dostrzega własnego upadku. Potępieni zostali naznaczeni klątwą i żyją wyłącznie dzięki brutalnej walce o przetrwanie. Gracz znajdzie się pomiędzy nimi, podejmując decyzje, które nie prowadzą do dobra, lecz wybierają pomiędzy gorszym a jeszcze gorszym losem.
Rozgrywka ma stawiać na szybkie, bezlitosne pojedynki, wymagające refleksu i planowania. Twórcy podkreślają, że przetrwanie zależy nie tylko od celnego strzału, lecz także od właściwego momentu ataku i umiejętności zachowania zimnej krwi. Z czasem postać zyskuje potęgę dzięki rozwijaniu zdolności oraz zdobywaniu coraz lepszego ekwipunku. System rozwoju pozwoli tworzyć własne style walki poprzez umiejętności, przedmioty oraz specjalny mechanizm talii inspirowany pokerem.
Obecnie nie podano daty premiery The Dark West, jednak ujawniono wymagania sprzętowe. Do uruchomienia gry potrzebny będzie czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2,8 GHz, 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna pokroju GeForce GTX 960 lub Radeon RX 470. Zalecana konfiguracja obejmuje Intel Core i5 10500 lub Ryzen 5 3700X, 16 GB RAM oraz układy GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 albo Radeon RX 5600XT. Produkcja ma także zajmować około 100 GB miejsca na dysku.
The Dark West zapowiada się jako propozycja dla fanów wymagających hack’n’slashy w stylu Diablo czy Path of Exile, ale z wyraźnie mroczniejszym klimatem i nietypową scenerią. Jeśli twórcom uda się spełnić obietnice, na horyzoncie może pojawić się jedno z ciekawszych RPG akcji w realiach Dzikiego Zachodu.
