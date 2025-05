Monster Hunter Wilds i Street Fighter razem? Capcom zapowiada wielką i dość nietypową kolaborację

Fani obu marek od dawna spekulowali na temat crossovera, który po raz pierwszy został zasugerowany podczas prezentacji pierwszej aktualizacji tytułu. Kończy się właśnie wydarzenie Arch-Tempered Rey Dau, co sprawiło, że gracze zaczęli się zastanawiać, co dalej z grą. Oczekiwanie się opłaciło, bowiem najnowsza zapowiedź sugeruje obiecującą kolaborację z inną flagową marką Capcomu.

Zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym po premierze pierwszej aktualizacji, wersja 1.011 gry Monster Hunter Wilds zadebiutuje pod koniec maja. Ma ona przynieść ze sobą dużą współpracę z innym tytułem Capcomu i wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o Street Fightera. Szczegóły dotyczące aktualizacji są nadal owiane tajemnicą, ale na podstawie wcześniejszych łat można spodziewać się nowych potworów, misji głównych i pobocznych, a także rozbudowanej kolekcji kosmetycznych dodatków.

Capcom wyraźnie stara się utrzymać swoją kultową bijatykę w centrum uwagi, zwłaszcza że zbliża się druga rocznica premiery Street Fighter 6. Wcześniej seria pojawiła się już w Overwatch 2 w ramach nietypowego crossovera, a także w wydarzeniu specjalnym z Ace Attorney. Dodatkowo, Street Fighter nawiązał współpracę z inną klasyczną grą walki Capcomu, Rival Schools, co spotkało się z ciepłym przyjęciem wśród fanów.

Niedawne dane sprzedażowe opublikowane przez Capcom pokazują, że zarówno Monster Hunter, jak i Street Fighter należą do najważniejszych marek w portfolio firmy. Nadchodząca kolaboracja to więc nie tylko gratka dla wielbicieli obu serii, ale też świetna okazja do przyciągnięcia nowych graczy oraz zaoferowania świeżych elementów kosmetycznych, które zainteresują nawet tych, którzy na co dzień nie grają w bijatyki.