Monster Hunter Now zapowiedziane. Nadchodzi nowa gra od twórców Pokemon GO

Już w tym miesiącu odbędzie się premiera Monster Hunter Rise: Sunbreak w wersji na konsole PlayStation i Xbox. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości, które powinny zainteresować miłośników marki Monster Hunter. Dzisiaj zapowiedziano bowiem Monster Hunter Now – nową grę twórców Pokemon GO, dzięki której gracze będą mogli zapolować na potwory w prawdziwym świecie.

Nadchodzi Monster Hunter Now. Capcom i twórcy Pokemon GO zapraszają do wzięcia udziału w testach

Niantic we współpracy z firmą Capcom pracuje nad Monster Hunter Now już od czterech lat. Wspomniana produkcja – podobnie jak Pokemon GO – powstaje z myślą o urządzeniach mobilnych z system iOS i Android. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2023 roku. Natomiast już za tydzień – 25 kwietnia – ruszy zamknięta beta. Zainteresowani wzięciem udziału w testach powinni zajrzeć na oficjalną stronę gry.