Podczas pokazu Capcom Spotlight japońska korporacja ujawniła datę premiery dodatku Sunbreak do gry Monster Hunter: Rise na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Z tej okazji zaprezentowano oczywiście nowy zwiastun.

Monster Hunter: Rise – Sunbreak z datą premiery na konsolach PlayStation i Xbox

Dowiedzieliśmy się więc, że Monster Hunter: Rise – Sunbreak zadebiutuje 28 kwietnia bieżącego roku na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S, jak również w sklepie Microsoft Store na komputerach osobistych. Wszystkie te wersje oferują dostęp do nowej zawartości popremierowej do Title Update 3. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe.