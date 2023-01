Monster Energy Supercross 6 na nowym zwiastunie

O zapowiedzi Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 informowaliśmy Was już wcześniej. Najnowsza odsłona serii zadebiutuje na rynku w marcu. Deweloperzy ze studia Milestone oddali w ręce graczy kolejny zwiastun nadciągającej produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Monster Energy Supercross 6 – trailer

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 ma oferować sporo zmian względem poprzednich części. Dużych poprawek doczeka się sztuczna inteligencja oraz fizyka. Twórcy obiecują jeszcze większy realizm, a nowe tryby rozgrywki mają sprawić, że od gry ciężko będzie się oderwać.



„Błoto, pot, adrenalina i dobra zabawa – odkryj w sobie zawodnika i wskocz do akcji w Monster Energy Supercross 6! Przeżyj wszystkie emocje mistrzostw Monster Energy Supercross 2022, mając pod ręką oficjalne motocykle, zawodników i tory. Korzystaj z szerokiego wachlarza opcji personalizacji i dostosuj do swoich potrzeb każdy aspekt rozgrywki – dowolnie wybieraj poziom realizmu gry i trudności jazdy. W tym roku w Supercross 6 całkowicie zmieniamy punkt widzenia – na Twój!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 zadebiutuje na rynku 9 marca 2023 roku, a gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5.