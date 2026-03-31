„Mój syn nie ma talentu”. Szef inZOI o surowej lekcji gamedevu

Nietypowy sposób na motywacje na rozpoczęcie działań w branży.
Hyungjun „Kjun” Kim, człowiek stojący za inZOI, w dość specyficzny sposób motywuje swojego syna do wejścia w świat gamingu, publicznie kwestionując jego wrodzone predyspozycje.
Kontrowersyjna wypowiedź twórcy inZOI
Podczas sesji Q&A w biurze Kraftonu, Hyungjun Kim podzielił się anegdotą, która wywołała spore poruszenie. Przyznał otwarcie, że stworzył inZOI częściowo z inspiracji swoim synem, ale jednocześnie stwierdził, że młodszy Kim „nie posiada talentu” do tworzenia gier, o którym tak marzył.
Jest ode mnie o wiele większy. Jest już dorosły – a jednak młodszy Kim jest też niewiarygodnie pozbawiony talentu. Ostatnio się o niego martwię. Nie wiem, dlaczego wydaje się tak pozbawiony talentu, ale pomyślałem, że może gdyby po prostu pograł trochę w inZOI, nauczyłby się tworzyć gry.
Historia tej ojcowskiej „szczerości” ma jednak drugie dno. Wszystko zaczęło się od wspólnych sesji w The Sims. Syn Kima zapytał ojca, dlaczego nie ma więcej gier tego typu, w które mogliby grać razem. To pchnęło producenta do stworzenia ambitnego konkurenta dla serii EA. Widząc brak postępów syna w nauce programowania, Kim uznał, że najlepszą szkołą będzie... samo inZOI. Zachęcił go do grania i analizowania mechanik, by zrozumiał, na czym polega proces twórczy.
Mimo surowej oceny ojca, metoda zadziałała. Młodszy Kim obecnie zajmuje się tworzeniem modów do inZOI, co Hyungjun kwituje śmiechem, sugerując, że to „prawie jak pójście w ślady ojca” – dyrektora i producenta globalnego giganta.
Warto przypomnieć, że inZOI, które weszło we wczesny dostęp pod koniec 2025 roku, spotkało się z dosyć pozytywnym przyjęciem. Na ten moment tytuł posiada 78 procent pozytywnych ocen na Steamie.