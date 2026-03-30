Bus Bound zaprasza na przejażdżkę. Saber Interactive ujawniło datę premiery gry

Niedawno na rynku zadebiutowała gra Docked, która pozwala przekonać się, jak wygląda praca w nadbrzeżnym porcie. Tymczasem okazuje się, że już niedługo Saber Interactive dostarczy na rynek kolejny symulator. Wspomniana firma oraz deweloperzy ze stillalive studios ujawnili bowiem datę premiery Bus Bound.

Saber Interactive i stillalive studios ujawniają datę premiery Bus Bound

Zgodnie z przekazanymi informacjami Bus Bound zadebiutuje na rynku już 30 kwietnia 2026 roku, a więc dokładnie za miesiąc. Wraz z datą premiery opublikowano też nowy zwiastun, w którym nie zabrakło ujęć prezentujących wspomnianą produkcję w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.