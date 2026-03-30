Bus Bound zaprasza na przejażdżkę. Saber Interactive ujawniło datę premiery gry

Nowy zwiastun zapowiada, że na premierę nowego symulatora kierowcy autobusu nie będziemy czekać zbyt długo.
Niedawno na rynku zadebiutowała gra Docked, która pozwala przekonać się, jak wygląda praca w nadbrzeżnym porcie. Tymczasem okazuje się, że już niedługo Saber Interactive dostarczy na rynek kolejny symulator. Wspomniana firma oraz deweloperzy ze stillalive studios ujawnili bowiem datę premiery Bus Bound.
Zgodnie z przekazanymi informacjami Bus Bound zadebiutuje na rynku już 30 kwietnia 2026 roku, a więc dokładnie za miesiąc. Wraz z datą premiery opublikowano też nowy zwiastun, w którym nie zabrakło ujęć prezentujących wspomnianą produkcję w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.
Poznaj w pełni symulowane, tętniące życiem, fikcyjne miasto z całym ruchem drogowym, zmieniającymi się porami dnia i pogodą. Czekają na Ciebie ruchliwe skrzyżowania i zaciszne okolice, każda dzielnica żyje swoim rytmem, a Ty masz na nią realny wpływ […]. Ulepszaj przystanki, odblokowuj nowe trasy, zdobywaj pasywne korzyści i patrz, jak każda dzielnica zmienia się, tętni życiem i staje się przestrzenią przyjazną dla pieszych – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto dodać, że Bus Bound zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety gra nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Użytkownicy komputerów osobistych mogą natomiast przetestować wspomnianą produkcję przed jej kupnem, ponieważ na Steam dostępna jest wersja demonstracyjna.
