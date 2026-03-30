Zaloguj się lub Zarejestruj

Bus Bound zaprasza na przejażdżkę. Saber Interactive ujawniło datę premiery gry

Mikołaj Ciesielski
2026/03/30 16:20
0
0

Nowy zwiastun zapowiada, że na premierę nowego symulatora kierowcy autobusu nie będziemy czekać zbyt długo.

Niedawno na rynku zadebiutowała gra Docked, która pozwala przekonać się, jak wygląda praca w nadbrzeżnym porcie. Tymczasem okazuje się, że już niedługo Saber Interactive dostarczy na rynek kolejny symulator. Wspomniana firma oraz deweloperzy ze stillalive studios ujawnili bowiem datę premiery Bus Bound.

Saber Interactive i stillalive studios ujawniają datę premiery Bus Bound

Zgodnie z przekazanymi informacjami Bus Bound zadebiutuje na rynku już 30 kwietnia 2026 roku, a więc dokładnie za miesiąc. Wraz z datą premiery opublikowano też nowy zwiastun, w którym nie zabrakło ujęć prezentujących wspomnianą produkcję w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Poznaj w pełni symulowane, tętniące życiem, fikcyjne miasto z całym ruchem drogowym, zmieniającymi się porami dnia i pogodą. Czekają na Ciebie ruchliwe skrzyżowania i zaciszne okolice, każda dzielnica żyje swoim rytmem, a Ty masz na nią realny wpływ […]. Ulepszaj przystanki, odblokowuj nowe trasy, zdobywaj pasywne korzyści i patrz, jak każda dzielnica zmienia się, tętni życiem i staje się przestrzenią przyjazną dla pieszych – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Bus Bound zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety gra nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Użytkownicy komputerów osobistych mogą natomiast przetestować wspomnianą produkcję przed jej kupnem, ponieważ na Steam dostępna jest wersja demonstracyjna.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/bus-bound-launches-april-30

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
symulator
Saber Interactive
stillalive studios
Bus Bound
autobus
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112