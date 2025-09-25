Zaloguj się lub Zarejestruj

Modderzy zadbali, by do Borderlands 4 wrócił kloaczny humor

Jakub Piwoński
2025/09/25 09:30
Jest w tym trochę prowokacji skierowanej w stronę Sama Winklera, reżysera fabuły gry.

Borderlands 4 jest już od jakiegoś czasu dostępne na rynku, więc naturalnym krokiem stało się pojawienie się pierwszych modów. Jak zapowiadali twórcy, Borderlands 4 miało być dojrzalsze i poważniejsze, z mniejszą ilością żartów o toaletach. Społeczność graczy postanowiła jednak przypomnieć reżyserowi fabuły, Samowi Winklerowi, że internet nigdy nie zapomina.

Borderlands 4 z modem Skibidi Toilet

Na PC pojawił się bowiem mod od twórcy EpicNNG, który zamienia zwyczajne toalety w grze w… Skibidi Toilet. Tak, mowa o niesławnej memicznej twarzy, którą krąży po internecie w różnych wariantach, a wywodzi z YouTuba. Mod można pobrać już teraz na Nexusmods i – jak podkreślają autorzy z nieskrywaną ironią – powstał „dla dobra społeczności”.

Dlaczego to w ogóle istotne? Jeszcze przed premierą Borderlands 4, Winkler zarzekał się w mediach społecznościowych, że humor toaletowy zostanie mocno ograniczony. Wprost napisał: „Jeśli słowo ‘skibidi’ pojawi się w grze pod moim nadzorem, będę płakał rzewnymi łzami”. Tymczasem gracze uznali, że to świetna okazja, by spełnić tę ponurą obietnicę. I zrobić twórcy na złość.

Ale to nie koniec. Winkler swego czasu narzekał również na żarty o broni „Hawk 2A” (nawiązaniu do popularnego mema „Hawk Tuah”). Reakcja EpicNNG? Zapowiedziano kolejną zgrywę słowami: „Hawk 2A jest następny”. Wygląda więc na to, że modderzy traktują wypowiedzi Winklera jako swego rodzaju listę wyzwań. A to może oznaczać, że w kolejnych miesiącach społeczność nie tylko będzie bawić się w klasyczne poprawki i ulepszenia, ale też czyste prowokacje.

Źródło:https://www.eurogamer.net/skibidi-toilet-has-made-its-way-to-borderlands-4-just-to-spite-its-narrative-director

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:55

Pamiętam jak oglądałem Legend of Korra (sequel do tego dobrego Avatara) to byłem zaskoczony ale było żartów z pierdzącym dzieciakiem który władał powietrze. Ale jak normalnie toaletowy humor mnie nie śmieszył, używali to na tyle rzadko i w niespodziewanym momencie że wywoływało lekki uśmiech. 

Dowód na to że zawsze dobrze jest bawić się lore bo fakt faktem jeżeli masz dzieciaka który się uczy władać powietrzem to masz 100% prawdopodobieństwa że powiąże to jakoś z puszczaniem bąków. 

Także nie liczy się typ humoru tylko jak jest wykorzystywany. 




