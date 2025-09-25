Modderzy zadbali, by do Borderlands 4 wrócił kloaczny humor

Borderlands 4 jest już od jakiegoś czasu dostępne na rynku, więc naturalnym krokiem stało się pojawienie się pierwszych modów. Jak zapowiadali twórcy, Borderlands 4 miało być dojrzalsze i poważniejsze, z mniejszą ilością żartów o toaletach. Społeczność graczy postanowiła jednak przypomnieć reżyserowi fabuły, Samowi Winklerowi, że internet nigdy nie zapomina.

Borderlands 4 z modem Skibidi Toilet

Na PC pojawił się bowiem mod od twórcy EpicNNG, który zamienia zwyczajne toalety w grze w… Skibidi Toilet. Tak, mowa o niesławnej memicznej twarzy, którą krąży po internecie w różnych wariantach, a wywodzi z YouTuba. Mod można pobrać już teraz na Nexusmods i – jak podkreślają autorzy z nieskrywaną ironią – powstał „dla dobra społeczności”.