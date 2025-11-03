Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo stało się jeszcze lepsze. Nowa wersja DevilutionX usprawnia klasyczną grę Blizzarda

Radosław Krajewski
2025/11/03 13:00
Aktualizacja dostępna jest zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Projekt DevilutionX, który pozwala uruchomić legendarną grę Blizzarda na współczesnym sprzęcie, doczekał się nowej wersji z oznaczeniem 1.5.5. Wydanie zawiera kilka istotnych usprawnień, w tym długo wyczekiwaną możliwość regulacji prędkości rozgrywki w trybie wieloosobowym. Twórcy dodali też opcję przybliżania i oddalania kamery za pomocą kółka myszy i teraz wystarczy w tym celu przytrzymać klawisz CTRL. Oprócz tego naprawiono wiele błędów technicznych, które wcześniej mogły utrudniać zabawę.

Diablo
Diablo

Diablo – modyfikacja DevilutionX otrzymała nową wersję

Zespół odpowiedzialny za DevilutionX podkreśla, że celem projektu jest zachowanie ducha oryginału przy jednoczesnym dostosowaniu go do dzisiejszych standardów sprzętowych i użytkowych. Modyfikacja działa w oparciu o dane z pełnej wersji klasycznego Diablo oraz dodatku Hellfire, dlatego nie jest samodzielną produkcją. Projekt przenosi grę na nowoczesny silnik, zapewniając kompatybilność z systemami Windows, Linux, macOS, a także z wieloma innymi platformami, od urządzeń mobilnych po konsole.

Modyfikacja obsługuje współczesne rozdzielczości panoramiczne, sterowanie za pomocą pada, a także rozgrywkę sieciową przez TCP/IP i UDP/IP. Twórcy stale pracują nad ulepszaniem projektu, a ostatnie miesiące przyniosły poprawki wydajności na konsolach i jeszcze płynniejsze sterowanie przy użyciu kontrolerów.

Dzięki takim inicjatywom jak DevilutionX, pierwszy Diablo nie tylko nie popada w zapomnienie, ale zyskuje drugie życie na nowoczesnych platformach, zachowując jednocześnie niepowtarzalny klimat mrocznego Sanktuarium. Moda pobierzecie z oficjalnej strony projektu.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

