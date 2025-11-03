Diablo stało się jeszcze lepsze. Nowa wersja DevilutionX usprawnia klasyczną grę Blizzarda

Projekt DevilutionX, który pozwala uruchomić legendarną grę Blizzarda na współczesnym sprzęcie, doczekał się nowej wersji z oznaczeniem 1.5.5. Wydanie zawiera kilka istotnych usprawnień, w tym długo wyczekiwaną możliwość regulacji prędkości rozgrywki w trybie wieloosobowym. Twórcy dodali też opcję przybliżania i oddalania kamery za pomocą kółka myszy i teraz wystarczy w tym celu przytrzymać klawisz CTRL. Oprócz tego naprawiono wiele błędów technicznych, które wcześniej mogły utrudniać zabawę.

Diablo – modyfikacja DevilutionX otrzymała nową wersję

Zespół odpowiedzialny za DevilutionX podkreśla, że celem projektu jest zachowanie ducha oryginału przy jednoczesnym dostosowaniu go do dzisiejszych standardów sprzętowych i użytkowych. Modyfikacja działa w oparciu o dane z pełnej wersji klasycznego Diablo oraz dodatku Hellfire, dlatego nie jest samodzielną produkcją. Projekt przenosi grę na nowoczesny silnik, zapewniając kompatybilność z systemami Windows, Linux, macOS, a także z wieloma innymi platformami, od urządzeń mobilnych po konsole.