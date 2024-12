Borderlands 4 zrezygnuje z nadmiaru kloacznego humoru, zapewniają twórcy. Czy zrobi się poważnie?

Borderlands 3, mimo pozytywnych opinii o mechanice rozgrywki i strzelaniu, było krytykowane za nadmiar humoru kloacznego. Winkler odniósł się do tego, przyznając, że choć toalety nie znikną zupełnie, twórcy chcą uniknąć przesady. Podczas The Game Awards pokazano zwiastun Borderlands 4, który już teraz robi oszałamiające wrażenie. Gra ujawniła nową planetę oraz czterech grywalnych łowców krypt. Widać, że choć sam styl gry pozostaje ekstrawagancki i barwny, narracyjnie zmierza w dojrzalszym kierunku. Dla twórców jest to ponoć „najbardziej ambitna gra Gearboxa do tej pory”.

Premiera Borderlands 4 zaplanowana jest na 2025 rok, a fani serii już teraz mogą liczyć na solidną rozgrywkę, acz z wyważonym humorem. Gra trafi na komputery osobiste, jak również konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.