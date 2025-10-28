Kultowa gra Rockstar Games doczekała się trybu wieloosobowego. Jest jeden haczyk

Obecnie Rockstar Games nie ma w planach produkcji nowej odsłony Bully, ale fani przychodzą z pomocą i stworzyli nowy mod do pierwszej części serii, który wprowadza tryb wieloosobowy. Projekt Bully Online pozwala graczom wspólnie spędzać czas po kampusie szkolnym. Jest niestety jeden haczyk, przez który część graczy obecnie nie sprawdzi tej modyfikacji.

Bully Online – powstała modyfikacja wprowadzająca do gry Rockstar Games tryb wieloosobowy

Za przedsięwzięciem stoi znany twórca internetowy SWEGTA. Jego kanał od lat specjalizuje się w tematach związanych z grami Rockstara, więc trudno o kogoś bardziej oddanego temu uniwersum. Zwiastun projektu prezentuje chaos, jaki potrafi wywołać multiplayerowa gra. Bully Online wprowadza wspólną eksplorację i wiele nowych aktywności, których nie zobaczyliśmy w oryginalnej produkcji. Twórcy poszli na całość w kwestii pomysłów i swobody zabawy.