Fan rozwiązał problem Baldur’s Gate 3 – wreszcie zobaczymy wszystkie scenki z towarzyszami

Gracze wreszcie zobaczą wszystkie rozmowy i wydarzenia w obozie.
W pierwszym akcie Baldur’s Gate 3 łatwo przegapić wiele scen obozowych, które stanowią kluczowy element relacji między bohaterami. Teraz gracze mogą to naprawić – fan o pseudonimie HyperspaceTowel stworzył mod, który usuwa ograniczenia i umożliwia zobaczenie wszystkich eventów bez potrzeby spełniania surowych warunków.
Baldur’s Gate 3 – Camp Event Overhaul usuwa problem z utraconymi scenkami
Towarzysze od początku byli jednym z największych atutów Baldur’s Gate 3. Ich rozmowy, emocje i interakcje w obozie stanowiły o sile opowieści, ale niestety wiele z tych momentów można było łatwo ominąć. Mod Camp Event Overhaulwprowadza rozwiązanie – zmienia wymagania dotyczące scen obozowych w akcie pierwszym tak, by były łatwiejsze do odblokowania, a gracz nie tracił ich przez przypadek.
Dzięki modyfikacji można teraz obejrzeć m.in. rozmyślania protagonisty przy pierwszej obozowej nocy, nawet jeśli wcześniej opuściliśmy teren rozbicia statku. Naprawiono też sceny związane z ceremorfozą, dialogiem Wylla po dołączeniu do drużyny oraz moment z Shadowheart, kombinującą przy tajemniczym artefakcie. Wszystkie zostały przywrócone w sposób spójny z narracją i postępem fabularnym.
Autor zadbał o to, by gracze mogli również nadrobić utracone interakcje – mod dodaje opcję ponownego odblokowania niektórych wydarzeń, które wcześniej bezpowrotnie znikały. Co więcej, rozszerzono narrację o dodatkowe kwestie, które wcześniej były przypisane tylko do konkretnych ścieżek fabularnych.
Modyfikacja jest dostępna na Nexus Mods, a jej instalacja nie wymaga rozpoczynania nowej gry – można ją włączyć na już istniejącym sejwie. Należy jednak pamiętać, że nie przywróci ona scenek, które zostały utracone przed jej instalacją, i nie zaleca się jej odinstalowywania w trakcie rozgrywki.
