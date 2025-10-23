Fan rozwiązał problem Baldur’s Gate 3 – wreszcie zobaczymy wszystkie scenki z towarzyszami

W pierwszym akcie Baldur’s Gate 3 łatwo przegapić wiele scen obozowych, które stanowią kluczowy element relacji między bohaterami. Teraz gracze mogą to naprawić – fan o pseudonimie HyperspaceTowel stworzył mod, który usuwa ograniczenia i umożliwia zobaczenie wszystkich eventów bez potrzeby spełniania surowych warunków.

Baldur’s Gate 3 – Camp Event Overhaul usuwa problem z utraconymi scenkami

Towarzysze od początku byli jednym z największych atutów Baldur’s Gate 3. Ich rozmowy, emocje i interakcje w obozie stanowiły o sile opowieści, ale niestety wiele z tych momentów można było łatwo ominąć. Mod Camp Event Overhaulwprowadza rozwiązanie – zmienia wymagania dotyczące scen obozowych w akcie pierwszym tak, by były łatwiejsze do odblokowania, a gracz nie tracił ich przez przypadek.