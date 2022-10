Mod do Grand Theft Auto V odświeża ponad 70 postaci z gry

W internecie pojawiła się modyfikacja 4K Story and Side Characters do GTA 5. Odświeża ona blisko 74 postaci pobocznych w tytule, zmieniając ich modele, twarze i ubrania. Autorem moda jest fan gry od Rockstar o pseudonimie instanity. Pliki można pobrać pod tym adresem. A tutaj znajdziecie alfabetyczną listę odnowionych bohaterów.

A jeśli chodzi o inne informacje na temat serii, to warto przypomnieć, że w połowie września miał miejsce wyciek Grand Theft Auto VI. Policja złapała 17-letniego hakera i postawiła mu zarzuty włamania na serwery Rockstar i kradzieży materiałów z produkcji. Nastolatek nie przyznał się jednak do winy.

GTA IV – mod Definitive Edition i remaster

Co natomiast dotyczy modów, to fani czwartej odsłony serii pracowali nad ambitnym projektem GTA IV Definitive Edition, ale Take-Two nakazało im usunąć pliki. Wydawca tłumaczył swoje działanie faktem, że modderzy naruszają prawa autorskie do gry. Rockstar miało samodzielnie odświeżyć “czwórkę”, jednak według nieoficjalnych informacji zrezygnowało z tych planów po krytyce remasterów GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.