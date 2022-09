GTA IV Definitive Edition Mod usunięty. Take-Two zgłosiło roszczenia do praw

Ambitna modyfikacja do czwartej odsłony GTA nie ujrzy światła dziennego.

Rockstar Games obecnie pracuje nad szóstą pełnoprawną odsłoną Grand Theft Auto i nie zapowiada się, aby studio w najbliższym czasie miało ogłosić pracę nad remasterem czwartej części serii. W lipcu dowiedzieliśmy się, że za taki stan rzeczy wydawca Take-Two Interactive obwinia chłodne przyjęcie GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Ale coś jednak może być na rzeczy, gdyż przed kilkoma dniami zespół odpowiedzialny za modyfikację Grand Theft Auto IV Definitive Edition poinformował o usunięciu swojego projektu z powodu wysłanych przez Take-Two roszczeń praw autorskich do marki.