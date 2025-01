Mob w Minecrafcie doczekał się pierwszej zmiany od kilkunastu lat. Mojang podzielił się opisem nowej aktualizacji

Na liście zmian wprowadzonych do Minecrafta w najnowszej aktualizacji znajdziemy również kilka dekoracyjnych bloków. Wśród nich znalazła się ściółka z liści oraz nowe rodzaje kwiatów. Mają one związek z testowaną mechaniką, która ma się pojawić w pełnej wersji jednej z nadchodzących aktualizacji. W grze możemy przetestować, jak w praktyce działa mechanika spadania liści z drzew - do tej pory twórcy nie przykładali zbyt dużej uwagi do tego typu detali.

Najnowsze zmiany w Minecraft możemy sprawdzić wybierając snapshot 25w02a jako wersję gry. Warto dodać, że są one dość niestabilne, przez co często zdarzają się problemy z uruchomieniem takich światów w pełnych wersjach. Mojang nie poinformowało o dokładnej dacie udostępnienia kolejnej większej aktualizacji.