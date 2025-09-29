Mnóstwo łatek, zwolnienia, a fani wciąż niezadowoleni. Zapowiedź kolejnych zmian również nie zadowala fanów Civilization 7

Twórcy wzięli na warsztat przede wszystkim menu produkcyjne, które do tej pory w mylący sposób prezentowało dane o przychodach. Po aktualizacji informacje będą przedstawiane w bardziej intuicyjny sposób, a podpowiedzi przy budynkach, ulepszeniach i cudach zostaną rozbudowane.
Usprawniono również panel do wyboru miejsca budowy – teraz gracz zobaczy bardziej przejrzyste wskaźniki przychodów i zielone oznaczenia najlepszych pól. Panel będzie dynamicznie reagował na wskazywane kafelki, a dla chętnych dostępny będzie tryb szczegółowych statystyk. Podobne zmiany trafią do Growth Events, gdzie wyraźniej przedstawione zostaną premie za sąsiedztwo, koszty utrzymania i bonusy od specjalistów.
Mimo że część społeczności chwali wysiłki Firaxis, nie brakuje głosów krytyki. Niektórzy gracze uważają, że studio traci czas na poprawki, zamiast dodać możliwość całkowitego wyłączenia systemu epok – jednej z najczęściej krytykowanych funkcji gry.
