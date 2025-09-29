Zaloguj się lub Zarejestruj

Mnóstwo łatek, zwolnienia, a fani wciąż niezadowoleni. Zapowiedź kolejnych zmian również nie zadowala fanów Civilization 7

Mikołaj Berlik
2025/09/29 13:00
Firaxis nie daje za wygraną.

Firaxis ogłosiło kolejne zmiany w Civilization 7, skupiając się na poprawie interfejsu użytkownika. Aktualizacja 1.2.5 wprowadzi szereg usprawnień, które mają sprawić, że gra będzie bardziej przejrzysta i czytelna dla graczy. Jest to już kolejny patch od premiery gry, która nie spotkała się z ciepłym przyjęciem przez wszystkich fanów. Ostatnio dowiedzieliśmy się też o zwolnieniach w 2k, także w zespole odpowiedzialnym za wspomniany tytuł.

Civilization 7
Civilization 7

Civilization 7 – co zmieni aktualizacja 1.2.5?

Twórcy wzięli na warsztat przede wszystkim menu produkcyjne, które do tej pory w mylący sposób prezentowało dane o przychodach. Po aktualizacji informacje będą przedstawiane w bardziej intuicyjny sposób, a podpowiedzi przy budynkach, ulepszeniach i cudach zostaną rozbudowane.

Usprawniono również panel do wyboru miejsca budowy – teraz gracz zobaczy bardziej przejrzyste wskaźniki przychodów i zielone oznaczenia najlepszych pól. Panel będzie dynamicznie reagował na wskazywane kafelki, a dla chętnych dostępny będzie tryb szczegółowych statystyk. Podobne zmiany trafią do Growth Events, gdzie wyraźniej przedstawione zostaną premie za sąsiedztwo, koszty utrzymania i bonusy od specjalistów.

GramTV przedstawia:

Mimo że część społeczności chwali wysiłki Firaxis, nie brakuje głosów krytyki. Niektórzy gracze uważają, że studio traci czas na poprawki, zamiast dodać możliwość całkowitego wyłączenia systemu epok – jednej z najczęściej krytykowanych funkcji gry.

Firaxis nie podało jeszcze dokładnej daty premiery aktualizacji 1.2.5, zapowiadając jedynie, że trafi ona do gry „wkrótce”. Civilization 7 jest dostępne na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

