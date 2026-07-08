Mistrzowski cashback Lenovo w sklepie Sferis.pl

Mistrzostwa Świata FIFA właśnie trwają, emocji nie brakuje, a w piłkarskim zamieszaniu łatwo przeoczyć zbliżający się finał atrakcyjnej akcji.
Przypominamy więc, że już za niecałe dwa tygodnie kończy się wyjątkowa promocja, w ramach której za zakupy produktów Lenovo w sklepie internetowym Sferis.pl można otrzymać nawet 2000 zł zwrotu.
Akcja nawiązuje do Mistrzostw Świata FIFA, podczas których Lenovo pełni rolę oficjalnego partnera technologicznego turnieju i wspiera jego organizację rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.
Mistrzostwa Świata FIFA to ogromne emocje dla kibiców, ale tegoroczna edycja ma również mocny technologiczny akcent. Lenovo przygotowało specjalną kolekcję urządzeń z limitowanej edycji Mistrzostw Świata FIFA, wyróżniającą się ekskluzywnym oznakowaniem, dodatkowymi akcesoriami oraz opakowaniami inspirowanymi największym piłkarskim świętem.
Cashback Lenovo w Sferis.pl potrwa tylko do 19 lipca
W promocji mogą wziąć udział klienci, którzy kupią urządzenie Lenovo lub dowolny zestaw produktów tej marki o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto. Wysokość cashbacku zależy od wartości zamówienia – zwrot zaczyna się od 100 zł przy zakupach od 500 zł do 999,99 zł, a następnie rośnie wraz z kolejnymi progami. Najwyższy cashback wynosi 2000 zł i przysługuje przy zakupach za 19 500 zł lub więcej.
Zakupu objętego akcją należy dokonać w okresie od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Następnie trzeba zarejestrować transakcję przez dedykowany formularz, pamiętając, że na zgłoszenie przewidziano 21 dni kalendarzowych od daty zakupu.
GramTV przedstawia:
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia klient otrzyma wiadomość z formularzem uprawniającym do cashbacku. Po jego uzupełnieniu zwrot zostanie przekazany przelewem na wskazane konto bankowe w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.
Do rejestracji potrzebne będą dowód zakupu oraz numer seryjny produktu Lenovo. Numer można znaleźć na opakowaniu urządzenia lub w ustawieniach systemu, dlatego warto przygotować te informacje jeszcze przed wypełnieniem formularza.
Promocja powoli zbliża się do końca, więc osoby planujące zakup laptopa, komputera, monitora lub innych produktów Lenovo w naszym sklepie internetowym Sferis.pl mają ostatnie dni, by skorzystać z mistrzowskiego cashbacku. Sprawdź dostępne urządzenia Lenovo w Sferis.pl i zgarnij zwrot za zakupy.
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