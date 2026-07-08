Mistrzowski cashback Lenovo w sklepie Sferis.pl

Mistrzostwa Świata FIFA właśnie trwają, emocji nie brakuje, a w piłkarskim zamieszaniu łatwo przeoczyć zbliżający się finał atrakcyjnej akcji.

Przypominamy więc, że już za niecałe dwa tygodnie kończy się wyjątkowa promocja , w ramach której za zakupy produktów Lenovo w sklepie internetowym Sferis.pl można otrzymać nawet 2000 zł zwrotu.

Akcja nawiązuje do Mistrzostw Świata FIFA, podczas których Lenovo pełni rolę oficjalnego partnera technologicznego turnieju i wspiera jego organizację rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.

Mistrzostwa Świata FIFA to ogromne emocje dla kibiców, ale tegoroczna edycja ma również mocny technologiczny akcent. Lenovo przygotowało specjalną kolekcję urządzeń z limitowanej edycji Mistrzostw Świata FIFA, wyróżniającą się ekskluzywnym oznakowaniem, dodatkowymi akcesoriami oraz opakowaniami inspirowanymi największym piłkarskim świętem.

Cashback Lenovo w Sferis.pl potrwa tylko do 19 lipca

W promocji mogą wziąć udział klienci, którzy kupią urządzenie Lenovo lub dowolny zestaw produktów tej marki o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto. Wysokość cashbacku zależy od wartości zamówienia – zwrot zaczyna się od 100 zł przy zakupach od 500 zł do 999,99 zł, a następnie rośnie wraz z kolejnymi progami. Najwyższy cashback wynosi 2000 zł i przysługuje przy zakupach za 19 500 zł lub więcej.

Zakupu objętego akcją należy dokonać w okresie od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Następnie trzeba zarejestrować transakcję przez dedykowany formularz, pamiętając, że na zgłoszenie przewidziano 21 dni kalendarzowych od daty zakupu.