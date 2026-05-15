Najlepszy prezent komunijny? Actina Powered by Endorfy!

Tradycyjnie komunijny prezent to zazwyczaj rower lub komputer… dlatego Actina prezentuje dwa nowe komputery dla zapalonych graczy!
Pierwsza Komunia to czas, gdy prezenty potrafią zaskoczyć – od rowerów po ambitne próby znalezienia robotów, które powoli stają się niezwykle drogi hitem prezentowym. Jednak prawdziwą legendą wśród komunijnych upominków pozostaje komputer. Najlepiej taki, który nie tylko zachwyci dziś, ale posłuży przez lata, zwłaszcza gdy ceny podzespołów potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie.
A teraz na poważnie – Actina, marka komputerów gamingowych, znów trafia w potrzeby nie tylko zapalonych graczy, ale i tych, którzy chcą podarować im niezapomniane emocje w wyjątkowym dniu. Dzięki mocy procesorów Intel Ultra i świeżemu stylowi Endorfy powstały dwie konfiguracje, które aż proszą się, by stać się prezentem marzeń!
Actina Powered by Endorfy – co w środku tej maszyny?
Jak już mogliście się przekonać na samym wstępie tego tekstu, sercem jednostki jest procesor Intel Core Ultra 7 265KF, czyli 20 rdzeni z bazowym taktowaniem na poziomie 3,3 GHz oraz maksymalnym docierającym do 5,5 GHz. Drugim najważniejszym elementem jest natomiast karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti z 16 GB pamięci VRAM do dyspozycji. Do tego nie mogło zabraknąć 32 GB pamięci RAM (z możliwością rozbudowy do kosmicznych 192 GB RAM w przyszłości). Dobrze wiemy, że dziś mimo mocno szalejących cen komponentów jest to standard w komputerach gamingowych. Do tego 1 TB pamięci SSD, a za odpowiednią moc odpowiada zasilacz750 W ENDORFY Supremo FM6.
Endorfy dorzuca do zestawu swoją efektowną obudowę Aquarius 8000 Corona (która debiutuje w konfiguracjach Actiny jako nowość na rynku) oraz autorskie chłodzenie wodne Navis F360 ARGB. Komputer nie tylko przyciąga wzrok, ale też zachwyca cichą i wydajną pracą nawet podczas największych wyzwań obciążeniowych podczas grania na maksymalnych ustawieniach graficznych.
W zestawie z komputerem Actina Powered by Endorfy dostajesz również zestaw dodatkowych peryferiów, na który składają się:
Klawiatura ENDORFY Thock V2 TKL,
Mysz ENDORFY LIV Wireless,
Słuchawki ENDORFY Viro Plus USB.
Jak wypada ten zestaw w grach?
Tym razem postanowiliśmy wycisnąć z Actina Powered by Endorfy maksimum możliwości, nawet na monitorach o niższej rozdzielczości, ale z obsługą HDR. Testowaliśmy komputer na ustawieniach ultra, korzystając z technologii RTX, Path Tracing i wsparcia Nvidia DLSS, by sprawdzić, jak daleko można przesunąć granice rozgrywki.
Pierwszą grą, która potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać moc procesora Intel Core Ultra, jest Total War: Pharaoh. Po sprawdzeniu konfiguracji specjalnym benchmarkiem symulującym bitwę uzyskaliśmy wynik na poziomie 224 FPS. Inną grą, która potrafi nadal po latach dobrze wyglądać, a wykorzystuje najnowsze technologie, jest Metro Exodus: Enhanced Edition. Tutaj udało się złapać średnią na poziomie 230 FPS podczas rozgrywki. Z nowszych tytułów jeden z hitów ostatnich miesięcy, czyli Crimson Desert, bezproblemowo utrzymywał liczbę klatek w zasięgu 52–56 FPS z włączonym trybem Ray Reconstruction oraz ustawieniami Ultra i DLAA. Ciekawie również wygląda sprawa z Resident Evil Requiem, które z włączonym trybem Path Tracing bezproblemowo trzymało liczbę klatek od 63 do 69 FPS bez względu na to, czy były to klimatyczne, ciemne korytarze czy nieco jaśniejsze miejscówki w dalszych etapach zabawy.
Po premierze również Borderlands 4 jest w stanie uzyskać naprawdę dobre wyniki na nowszych konfiguracjach. Actina Powered by Endorfy bezproblemowo uzyskała liczbę od 76 do 80 FPS na ustawieniach Złodupiec z włączonym DLSS w trybie maksymalnej jakości. Na sam koniec Diablo IV z dodatkiem Lord of Hatred. Tutaj przy większym zamieszaniu, grając Nekromantą, wykorzystując ustawienia Ray Tracing – bardzo wysoka jakość z włączonym DLAA – uzyskaliśmy wynik na poziomie 57 – 60 FPS.
Świetny zestaw na lata – warto postawić na Actina Powered by Endorfy!
Wybierając komputer na wyjątkową okazję, warto upewnić się, że jego specyfikacja nie tylko zapewni rozrywkę przy najnowszych premierach, ale też stanie się źródłem wspomnień o szczególnym dniu, jakim jest Pierwsza Komunia Święta.
Dlatego też wierzymy, że taki zestaw Actina Powered by Endorfy to świetny pomysł dla tych, którzy chcieliby sprawić, aby Pierwsza Komunia Święta była dniem wyjątkowym… a ewentualna zagadka znikających pieniędzy byłaby łatwa do rozwiązania.
Otrzymujesz nie tylko perfekcyjnie skonfigurowany przez ekspertów komputer, gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu, ale także komplet peryferiów od Endorfy. Dodaj do tego specjalną ofertę Intela z grą i 36 miesiącami gwarancji, a możesz spać spokojnie – wszystko masz pod kontrolą!
