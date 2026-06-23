Steam Machine już dostępny. Ale są tańsze i wydajniejsze alternatywy

W poniedziałek premiera Steam Machine niespodziewanie stała się faktem. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji.

Te powstały na wielu polach. Z jednej strony cena sprzętu, a z drugiej specyfikacja, jaką za tę cenę otrzymujemy. Alternatywy dla Steam Machine? Są i to jakie! Steam Machine zgodnie z powtarzanymi od dawna zapowiedziami miało być odpowiedzią na potrzeby graczy. Z jednej strony możliwość łatwego korzystania z setek tysięcy produkcji w bibliotece Steama, z drugiej zaś wygoda związana z kompaktowością steamowego komputera. To wszystko już w gotowej kompozycji, bez konieczności samodzielnego dobierania podzespołów. Kłopot w tym, że rzeczone podzespoły, jak się okazało, wcale na kolana nie powalają. A na dodatek cena, jaką trzeba za ten zestaw wyłożyć, jest wyższa od tej, której spodziewali się gracze. Przekracza ona nawet sumę, jaką wyłożymy np. za PlayStation 5 w wersji PRO. Innymi słowy – jest drogo. W praktyce to koszt rzędu nawet 5 739 zł.

Można więc spokojnie przyznać, że alternatywa dla Steam Machine istnieje i to niejedna. Co więcej, w wielu przypadkach oferuje ona lepszy stosunek ceny do możliwości. Dziś przecież nawet gotowe komputery gamingowe są dostępne od ręki i nie wymagają żadnego oczekiwania na dostawę. Dobrym przykładem są tutaj komputery ACTINA, które mogą stanowić realną alternatywę dla osób rozważających zakup Steam Machine. Weźmy takie ACTINA Cube, wyposażone w procesor AMD Ryzen 5 8400F, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB oraz kartę graficzną Radeon RX 7600. Taka konfiguracja, wyceniona na 4 567,62 zł, pozwala bez problemu uruchamiać współczesne gry w wysokich ustawieniach graficznych, a przy tym pokazuje, że za kwotę porównywalną lub niższą od Steam Machine można dziś otrzymać zauważalnie wyższą wydajność.

GramTV przedstawia:

Za niewiele więcej, 4 615,77 zł, dostaniemy też ACTINA Selection z procesorem Ryzen 5 7500F oraz kartą GeForce RTX 5060. To z kolei komputer skierowany do graczy oczekujących wyższej wydajności, obsługi najnowszych technologii oraz zapasu mocy na kolejne lata. To oczywiście tylko jedna z opcji, która pokazuje, iż bynajmniej nie jesteśmy skazani na konieczność obstawania przy propozycji Valve. Szczególnie że komputery gamingowe ACTINA oferują dokładnie ten sam dostęp do biblioteki Steam, którego oczekują osoby zainteresowane zakupem Steam Machine, a ponadto dają możliwość późniejszej rozbudowy podzespołów. Do tego dochodzą parametry pozwalające komfortowo grać zarówno w najnowsze produkcje AAA, jak i popularne gry sieciowe. No i dostępność – na dostawę Steam Machine jeszcze poczekamy, być może długo. Tymczasem komputery ACTINA można dostać od ręki, bez konieczności długiego oczekiwania. Zainteresowanie Steam Machine było ogromne, co jest zrozumiałe – szczególnie po wcześniejszym sukcesie Steam Decka. I chociaż charakterystyczne logo Valve z pewnością przyciąga uwagę, nie można zapominać, że Steam Machine nie jest jedyną opcją dla graczy zainteresowanych biblioteką Steam. Na rynku dostępne są już dziś komputery ACTINA, które oferują wyższą wydajność, możliwość późniejszej rozbudowy i natychmiastową dostępność. Dla wielu graczy może to okazać się argument ważniejszy niż samo logo na obudowie.