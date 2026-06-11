Mistrzowski cashback Lenovo w sklepie Sferis.pl

Ruszyła promocja Lenovo, w której za zakupy w sklepie internetowym Sferis.pl można otrzymać nawet 2000 zł zwrotu. Akcja powiązana jest oczywiście z Mistrzostwami Świata FIFA, podczas których Lenovo jako oficjalny partner technologiczny wspiera organizację turnieju rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.

Mistrzostwa Świata FIFA to nie tylko piłkarskie emocje, ale w tym roku także spora dawka technologii. Lenovo przygotowało z tej okazji specjalną kolekcję urządzeń z limitowanej edycji Mistrzostw Świata FIFA, wyróżniającą się ekskluzywnym oznakowaniem, akcesoriami oraz opakowaniami inspirowanymi największym piłkarskim świętem.

W promocji mogą wziąć udział klienci, którzy kupią urządzenie Lenovo lub dowolny zestaw produktów tej marki o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto. Cashback zaczyna się od 100 zł przy zakupach od 500 zł do 999,99 zł, a jego wysokość rośnie wraz z wartością koszyka. Najwyższy zwrot wynosi 2000 zł i przysługuje przy zakupach za 19 500 zł lub więcej.

Zakupu należy dokonać w okresie od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku, a następnie w ciągu 21 dni kalendarzowych zarejestrować go przez dedykowany formularz. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia klient otrzyma wiadomość z formularzem uprawniającym do cashbacku, a po uzupełnieniu danych zwrot trafi przelewem na konto w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.