Mistrz świata przetestował nowy bolid McLarena F1. Lando Norris wskazuje na wyraźne różnice

Lando Norris przyznał, że pierwszy dzień jazd nowym bolidem McLarena Formuły 1 był dla niego “dość surrealistyczny”. Brytyjczyk po raz pierwszy wyjechał na tor jako aktualny mistrz świata, debiutując za kierownicą nowej konstrukcji McLarena F1 na sezon 2026.

Lando Norris przetestował nowego McLarena

Pomalowany w czarne testowe barwy McLaren MCL40, po raz pierwszy pojawił się na torze podczas zamkniętego shakedownu F1 w Barcelonie w środę. Norris, który po raz pierwszy w karierze miał na nosie bolidu numer 1 jako obrońca tytułu mistrzowskiego, przejechał 77 okrążeń. Jego najlepszy czas wynoszący 1:18.307, dał mu trzecie miejsce w tabeli wyników dnia. Aktualny mistrz świata skomentował swój pierwszy dzień z nowym bolidem: