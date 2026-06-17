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Mistfall Hunter robi furorę przed premierą. Otwarta beta już dostępna na PC

Mikołaj Berlik
2026/06/17 14:00
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Twórcy zaprezentowali efektowną rozgrywkę, a gracze mogą sprawdzić tytuł jeszcze przed lipcowym debiutem.

Fani wymagających gier akcji otrzymali kolejną produkcję, którą warto mieć na radarze. Mistfall Hunter, nadchodzący soulslike, pojawił się w ramach otwartej bety na PC, a twórcy zaprezentowali nowy materiał z rozgrywki.

Mistfall Hunter
Mistfall Hunter

Mistfall Hunter – nowy materiał z gameplayu

Najnowszy gameplay z Mistfall Hunter prezentuje przede wszystkim system walki, który jest oczywiście jednym z najmocniejszych punktów gry. Starcia opierają się na precyzyjnym parowaniu ataków, unikach oraz czytelnych animacjach przeciwników. Według pierwszych opinii mechanika parowania może przypominać rozwiązania znane z Sekiro: Shadows Die Twice, co dla wielu fanów gatunku jest bardzo dobrą wiadomością.

Gracze wcielą się w Gyldhunters – wojowników dysponujących odmiennymi stylami walki. System rozwoju pozwoli tworzyć zróżnicowane buildy, dopasowane do preferowanego sposobu gry. Miłośnicy magii będą mogli atakować z dystansu, bardziej defensywni gracze skorzystają z wytrzymałych postaci, a fani szybkiej walki wręcz skorzystają z precyzyjnych technik szermierczych.

Przeciwnicy również nie będą łatwym wyzwaniem, a walka z nimi ma wymagać zarówno refleksu, jak i odpowiedniego przygotowania ekwipunku.

Bogowie upadli, a Gyldenmist pochłania świat. Ożywiony przez tajemniczą dziewczynę o imieniu Dew, zostajesz wrzucony do ponurego świata, by zbierać Gyldenblood i naprawić zniszczoną Sieć Przeznaczenia.

Zbieraj zasoby, walcz i pozyskuj surowce w brutalnym cyklu walki o przetrwanie, by wnieść iskierkę nadziei do tej zakazanej krainy.

„Mistfall Hunter” to gra RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca elementy PvPvE i misji ewakuacyjnych, w której ponura estetyka mrocznej fantastyki przeplata się z intensywną, porywającą akcją. Wkrocz do zakazanej krainy pochłoniętej przez mgłę. Uwięziony w bezlitosnym cyklu ryzykownych wypraw po łupy, śmiertelnych walk i desperackich ewakuacji, musisz walczyć o życie w cieniu, by zmierzyć się z najtrudniejszym testem przetrwania w świecie mrocznej fantastyki.

GramTV przedstawia:

Otwarta beta Mistfall Hunter jest już dostępna na PC. Pełna wersja zadebiutuje 30 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło:https://gamingbolt.com/mistfall-hunter-showcases-incredible-gameplay-from-its-open-beta-which-is-now-live

Tagi:

News
PC
RPG
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
RPG akcji
Mistfall Hunter
Bellring Games
Mikołaj Berlik
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