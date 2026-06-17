Mistfall Hunter robi furorę przed premierą. Otwarta beta już dostępna na PC

Twórcy zaprezentowali efektowną rozgrywkę, a gracze mogą sprawdzić tytuł jeszcze przed lipcowym debiutem.

Fani wymagających gier akcji otrzymali kolejną produkcję, którą warto mieć na radarze. Mistfall Hunter, nadchodzący soulslike, pojawił się w ramach otwartej bety na PC, a twórcy zaprezentowali nowy materiał z rozgrywki.

Mistfall Hunter – nowy materiał z gameplayu

Najnowszy gameplay z Mistfall Hunter prezentuje przede wszystkim system walki, który jest oczywiście jednym z najmocniejszych punktów gry. Starcia opierają się na precyzyjnym parowaniu ataków, unikach oraz czytelnych animacjach przeciwników. Według pierwszych opinii mechanika parowania może przypominać rozwiązania znane z Sekiro: Shadows Die Twice, co dla wielu fanów gatunku jest bardzo dobrą wiadomością.