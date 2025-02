Mission: Impossible 8 z emocjonalnymi scenami w nowym zwiastunie. To koniec serii

Tom Cruise żegna się z rolą Ethana Hunta w Mission: Impossible - The Final Reckoning. Chociaż ósma część serii miała pierwotnie powstawać od razu po siódmej, to przez kiepskie przyjęcie ostatniego filmu, twórcy musieli przepisać całą historię i stworzyć produkcję praktycznie od nowa. Prace nad filmem zbiegły się dodatkowo ze strajkiem scenarzystów i aktorów, więc podobnie jak siódma odsłona, również The Final Reckoning nie miał lekko i twórcy musieli dołożyć wszelkich starań, aby dokończyć ten projekt. Na szczęście nowe Mission: Impossible jest już gotowe do swojej wielkiej premiery i Paramount Pictures skorzystało z Super Bowl, aby zaprezentować nowy zwiastun filmu.

Mission: Impossible - The Final Reckoning – nowy zwiastun ostatniej części serii

Na poniższym materiale możemy zobaczyć kilka ekscytujących fragmentów Mission: Impossible - The Final Reckoning. Nie brakuje nawet dwóch kaskaderskich scen z Tomem Cruisem, w tym słynną już scenę z dwupłatowcem, do którego aktora jest przyczepiony. Dynamiczny zwiastun nowego Mission: Impossible zobaczycie poniżej.